Новости экономики за 26.08.2021

Новости Беларуси. Почему в стране ввели запрет на вывоз зерновых? Какие данные по бизнес-климату на предприятиях реального сектора экономики представил Нацбанк и сколько прямых иностранных инвестиций получила наша экономика за первое полугодие?
С деловым обзором четверга в программе Новости «24 часа» Наталья Надольская.
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ
Страны демонстрируют устойчивую динамику улучшения показателей после экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот вырос на 37 % и составил 17,5 миллиарда долларов. При этом экспорт России в Беларусь – 10,3 миллиарда долларов, рост составил 48 %. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24 % и составил 7,2 миллиарда долларов.
Основные товары российского экспорта в Беларусь традиционно нефть, природный газ, черные металлы и оборудование. Белорусский экспорт – это молочка, транспорт, запчасти, мясо, изделия из черных металлов.
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В СУДАН ОТПРАВЯТ 219 ТРАКТОРОВ МТЗ
Минский тракторный завод намерен отгрузить в Судан 219 тракторов. Экспорт крупной партии отправят специальным судном для перевозки грузов на колесной базе. Технику погрузят в трюм, а не в контейнеры, как ранее. Всю партию отправят сразу. Погрузка на судно в Санкт-Петербурге намечена на 14 октября. Оттуда партия тракторов прибудет в немецкий Бремерхафен, где ее перегрузят на корабль, который следует в Египет.