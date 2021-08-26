Новости экономики за 26.08.2021

Новости Беларуси. Почему в стране ввели запрет на вывоз зерновых? Какие данные по бизнес-климату на предприятиях реального сектора экономики представил Нацбанк и сколько прямых иностранных инвестиций получила наша экономика за первое полугодие?

ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ

Страны демонстрируют устойчивую динамику улучшения показателей после экономических проблем, вызванных пандемией коронавируса. По данным Федеральной таможенной службы, товарооборот вырос на 37 % и составил 17,5 миллиарда долларов. При этом экспорт России в Беларусь – 10,3 миллиарда долларов, рост составил 48 %. В свою очередь белорусский экспорт вырос на 24 % и составил 7,2 миллиарда долларов.

Основные товары российского экспорта в Беларусь традиционно нефть, природный газ, черные металлы и оборудование. Белорусский экспорт – это молочка, транспорт, запчасти, мясо, изделия из черных металлов.

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