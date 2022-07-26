Новости экономики за 26.07.2022

Беларусь совершенствует подходы в логистике. На данный момент прорабатывается возможность перевалки наших грузов через порты России. Как в ближайшее время переориентируются экспортные грузовые потоки? Тем временем, «Газпром» уже завтра остановит работу еще одной турбины газопровода «Северный поток». Что будет с поставками и как отразится на цене? И глобальное обесценивание доллара во всем мире. К слову, в Беларуси квадратные метры больше не привязаны к курсу иностранной валюты. Обо всем подробнее расскажет на экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арендная плата будет устанавливаться без привязки к курсу иностранной валюты В Беларуси больше нельзя будет сдавать недвижимость в аренду за валюту. И даже «оплата в рублях по курсу Нацбанка» станет незаконной. Арендная плата с 23 сентября будет устанавливаться без привязки к курсу иностранной валюты. Новый закон предусматривает мораторий для арендодателей и касается только арендной платы. Действовать запрет будет до 1 января 2024 года. У ретейлеров – выручка в белорусских рублях. Поэтому в моменты колебания курсов валют они либо сами несли риски издержек, либо, когда это было возможно, перекладывали эти риски на покупателя за счет повышения цен. Отвязать арендную плату от курса иностранной валюты придется и тем, кто отдает в платное пользование машиноместа и другую недвижимость, кроме жилья, а также автомобили, строительную технику и другое движимое имущество. До того, как мораторий вступит в силу, договоры должны быть приведены в соответствие с новыми правилами.

Определен порядок расчетов со слитками и бриллиантами В стране определились, как вести расчеты слитками и бриллиантами. Их смогут покупать все субъекты хозяйствования из Беларуси. Цены на мерные слитки из драгметаллов будет устанавливать Минфин, а вот на драгоценные камни – их производители. Минфин будет осуществлять отпуск драгметаллов из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней производителям мерных слитков, которые они потом будут передавать обратно в Госфонд. Рассчитываться за это белорусское финансовое ведомство будет за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете именно на пополнение госзапасов драгоценных металлов и камней. Продавать белорусские мерные слитки Минфин будет всем субъектам хозяйствования, белорусским банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям страны.

Беларусь планирует перевалку грузов через северные и южные порты России Беларусь ведет работу по подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через северные и южные порты России. Кроме того, с некоторыми странами Беларусь обсуждает выдачу допразрешений для отечественных автоперевозчиков. В сфере железнодорожных и автомобильных перевозок страны наблюдается переориентация экспортных грузовых потоков в восточном направлении. По сообщениям Минтранса, в настоящее время транспортная отрасль страны работает в условиях измененных логистических цепочек и занимается перестраиванием привычных маршрутов. Основная задача – максимально сконцентрироваться на проблемах экспортеров и экспедиторов, усовершенствовать существующие подходы в логистике.

«Газпром» вдвое сократит поставки газа по «Северному потоку» с 27 июля Компания «Газпром» 27 июля остановит работу еще одной турбины газопровода «Северный поток» на компрессорной станции «Портовая». Это произойдет в связи с истечением срока межремонтной наработки до капремонта, с учетом техсостояния агрегата и в соответствии с предписанием Ростехнадзора. В результате объемы поставок по «Северному потоку» сократятся вдвое. На фоне этих новостей сентябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются выше 106 долларов за баррель. Цены повышаются из-за опасений ограничения поставок в Европу, после того, как Россия прекратила подачу газа по магистральному трубопроводу.