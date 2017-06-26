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Новости экономики за 26.06.2017

26 июня 2017 16:38
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Новости Беларуси. Инфляция до конца года не превысит 7% – рассчитывают в Министерстве экономики. Ранее в правительстве прогнозировали не менее 9-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 5 месяцев этот показатель сформировался на уровне 2,7%.

Это исторический минимум за подобный период.

Запланированный рост цен за год – меньше, чем на 7% – вполне реальная перспектива: в последние месяцы индекс потребительских цен наименьший за много лет. 

Новости экономики за 26.06.2017 -1

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
В целом, в стране сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось.

В апреле прирост потребительских цен составил 6,3%, в мае – 6,1% в годовом выражении.

Вместе с этим правительство собирается до конца 2018-го снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых. Дальнейшее изменение будет зависеть от инфляции,

объёма золотовалютных резервов и платежного баланса страны.

РАСТИ МЕДЛЕННЕЕ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию, чтобы замедлить их рост.

Новости экономики за 26.06.2017 -4

Нововведение начнет действовать с 1 июля. 

Расти медленнее тарифы будут для потребителей реального сектора экономики.

Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними. 

«НАЛЕТАЙ!»  
Улететь из Минска в Краснодар за 38 евро, а в Тель-Авив за 45.

Национальная авиакомпания «Белавиа» расширила перечень направлений акции «Налетай!».

В рамках совместного с коммерческим банком проекта участники акции могут оформить авиабилеты за несколько дней до вылета по секретному тарифу.

Новости экономики за 26.06.2017 -7

Акция продлится все лето, новые направления и авиабилеты будут добавляться не реже 7 раз в месяц. Напомню,

национальный авиаперевозчик заказал у бразильского производителя самолетов Embraer еще два новых лайнера.

Цена сделки почти 100 миллионов долларов.

ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ
По случаю празднования Дня Независимости Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов в межрегиональном сообщении. 30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Брест, Витебск, Гомель.

Новости экономики за 26.06.2017 -10

У желающих приобрести билеты через интернет сегодня ночью могут возникнуть сложности.

С 23:00 до 07:00 система продажи проездных документов онлайн будет недоступна в связи с проведением плановых технических работ.

И о курсах валют. Российский рубль вернулся к росту после падения на прошлой неделе.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже он подорожал на 2,5 копейки в сравнении с пятницей.

Российская валюта выросла до 3,25 за 100 российских. Евро подешевел до 2,15 копеек, доллар потерял 0,33% и теперь оценивается в 1,92 копейки.

# Экономика # Экономическая рубрика

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