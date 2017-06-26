Новости экономики за 26.06.2017
Новости Беларуси. Инфляция до конца года не превысит 7% – рассчитывают в Министерстве экономики. Ранее в правительстве прогнозировали не менее 9-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 5 месяцев этот показатель сформировался на уровне 2,7%.
Это исторический минимум за подобный период.
Запланированный рост цен за год – меньше, чем на 7% – вполне реальная перспектива: в последние месяцы индекс потребительских цен наименьший за много лет.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
В целом, в стране сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось.
В апреле прирост потребительских цен составил 6,3%, в мае – 6,1% в годовом выражении.
Вместе с этим правительство собирается до конца 2018-го снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых. Дальнейшее изменение будет зависеть от инфляции,
объёма золотовалютных резервов и платежного баланса страны.
РАСТИ МЕДЛЕННЕЕ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию, чтобы замедлить их рост.
Нововведение начнет действовать с 1 июля.
Расти медленнее тарифы будут для потребителей реального сектора экономики.
Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними.
«НАЛЕТАЙ!»
Улететь из Минска в Краснодар за 38 евро, а в Тель-Авив за 45.
Национальная авиакомпания «Белавиа» расширила перечень направлений акции «Налетай!».
В рамках совместного с коммерческим банком проекта участники акции могут оформить авиабилеты за несколько дней до вылета по секретному тарифу.
Акция продлится все лето, новые направления и авиабилеты будут добавляться не реже 7 раз в месяц. Напомню,
национальный авиаперевозчик заказал у бразильского производителя самолетов Embraer еще два новых лайнера.
Цена сделки почти 100 миллионов долларов.
ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ
По случаю празднования Дня Независимости Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов в межрегиональном сообщении. 30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Брест, Витебск, Гомель.
У желающих приобрести билеты через интернет сегодня ночью могут возникнуть сложности.
С 23:00 до 07:00 система продажи проездных документов онлайн будет недоступна в связи с проведением плановых технических работ.
И о курсах валют. Российский рубль вернулся к росту после падения на прошлой неделе.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже он подорожал на 2,5 копейки в сравнении с пятницей.
Российская валюта выросла до 3,25 за 100 российских. Евро подешевел до 2,15 копеек, доллар потерял 0,33% и теперь оценивается в 1,92 копейки.