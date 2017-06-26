Новости экономики за 26.06.2017

Новости Беларуси. Инфляция до конца года не превысит 7% – рассчитывают в Министерстве экономики. Ранее в правительстве прогнозировали не менее 9-ти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 5 месяцев этот показатель сформировался на уровне 2,7%. Это исторический минимум за подобный период. Запланированный рост цен за год – меньше, чем на 7% – вполне реальная перспектива: в последние месяцы индекс потребительских цен наименьший за много лет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

В целом, в стране сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. В апреле прирост потребительских цен составил 6,3%, в мае – 6,1% в годовом выражении. Вместе с этим правительство собирается до конца 2018-го снизить ставку рефинансирования до 11-12% годовых. Дальнейшее изменение будет зависеть от инфляции, объёма золотовалютных резервов и платежного баланса страны. РАСТИ МЕДЛЕННЕЕ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли снизило коэффициенты индексации тарифов на электроэнергию, чтобы замедлить их рост.

Нововведение начнет действовать с 1 июля.

Расти медленнее тарифы будут для потребителей реального сектора экономики. Коэффициенты по природному газу и тепловой энергии остаются прежними. «НАЛЕТАЙ!»

Улететь из Минска в Краснодар за 38 евро, а в Тель-Авив за 45. Национальная авиакомпания «Белавиа» расширила перечень направлений акции «Налетай!». В рамках совместного с коммерческим банком проекта участники акции могут оформить авиабилеты за несколько дней до вылета по секретному тарифу.

Акция продлится все лето, новые направления и авиабилеты будут добавляться не реже 7 раз в месяц. Напомню, национальный авиаперевозчик заказал у бразильского производителя самолетов Embraer еще два новых лайнера. Цена сделки почти 100 миллионов долларов. ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ

По случаю празднования Дня Независимости Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов в межрегиональном сообщении. 30 июня, 1, 3 и 4 июля дополнительные составы, а также прицепные вагоны в составах регулярных поездов будут курсировать по наиболее востребованным направлениям: Брест, Витебск, Гомель.