Новости экономики за 25.11.2021

Новости Беларуси. Новые вехи сотрудничества: каковы итоги аграрного форума «Узбекистан- Беларусь»? Какие льготы и преимущества ввели на ввоз электромобилей? И насколько увеличили товарооборот Беларусь и Армения?

17 компаний из Беларуси приняли участие в аграрном форуме в Узбекистане. Какие контракты уже подписаны – читайте здесь.

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар, евро и российский рубль на торгах 25 ноября подешевели. И к криптовалюте – рост биткоина за сутки составил около 2 %. И сегодня это чуть больше 146 308 рублей.

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