Новости экономики за 25.07.2023

Об этом и не только в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Наталья Надольская.

Средняя зарплата в Беларуси снова бьет рекорды. Почему белорусские компании активно покупают азиатские валюты – от китайских юаней до казахстанских тенге? И какое, по мнению финансовых аналитиков, лучшее время, чтобы взять кредит?

Средняя зарплата в Беларуси снова бьет рекорды. По данным Министерства экономики, в июне средняя номинальная начисленная зарплата по сравнению с маем выросла на 66 рублей до 1 927 рублей. В реальном выражении по итогам полугодия она выросла на 7,4 %, в том числе в июне – на 15,2 %.

Самая высокая номинальная начисленная средняя зарплата оказалась в Островецком районе Гродненской области – 2 750 рублей. Скорее это связано с размещением в регионе Белорусской атомной электростанции.

Второе место по уровню зарплат занимает Минск. Средний заработок минчан – 2 500 рублей. Замыкает тройку лидеров Солигорский район Минской области, где располагаются производственные мощности «Беларуськалия».

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