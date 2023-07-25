Новости экономики за 25.07.2023

Средняя зарплата в Беларуси снова бьет рекорды. Почему белорусские компании активно покупают азиатские валюты – от китайских юаней до казахстанских тенге? И какое, по мнению финансовых аналитиков, лучшее время, чтобы взять кредит?
Об этом и не только в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Наталья Надольская.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ СНОВА БЬЕТ РЕКОРДЫ
Средняя зарплата в Беларуси снова бьет рекорды. По данным Министерства экономики, в июне средняя номинальная начисленная зарплата по сравнению с маем выросла на 66 рублей до 1 927 рублей. В реальном выражении по итогам полугодия она выросла на 7,4 %, в том числе в июне – на 15,2 %.
Самая высокая номинальная начисленная средняя зарплата оказалась в Островецком районе Гродненской области – 2 750 рублей. Скорее это связано с размещением в регионе Белорусской атомной электростанции.
Второе место по уровню зарплат занимает Минск. Средний заработок минчан – 2 500 рублей. Замыкает тройку лидеров Солигорский район Минской области, где располагаются производственные мощности «Беларуськалия».
ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕФТИ В МИРЕ ИДЕТ НА РЕКОРД
Ежедневное потребление нефти в мире идет на рекорд. Мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии, и быстрее всего растет спрос на энергоресурсы в развивающихся странах. Повышенный спрос приведет к тому, что цена барреля Brent вырастет с сегодняшних чуть более 81 доллара до 86 к концу года. По недавнему прогнозу Международного энергетического агентства, потребление нефти достигнет рекордного уровня и составит 102 миллионов баррелей в день. Такой высокий спрос подталкивает нефтедобывающие компании активно инвестировать в разведку месторождений и производство.
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