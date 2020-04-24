Новости экономики за 24.04.2020

Новости Беларуси. Сколько тонн нефти ежемесячно будет поступать на Мозырский НПЗ из Польши реверсом по нефтепроводу «Дружба»? Какие меры правительства расширят возможности приобретения жилья в кредит, и почему запасы овощей в хранилищах страны в несколько раз больше прошлогодних? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев об ипотеке: банки должны быть заинтересованы в том, чтобы предлагать населению эти механизмы

ЗАПАСЫ ОВОЩЕЙ В ХРАНИЛИЩАХ СТРАНЫ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ПРОШЛОГОДНИХ

Запасы овощей в хранилищах страны в три раза больше прошлогодних. Например, капусты сохранили более 6 000 тонн. А это почти в пять раз больше, чем в 2019 году.