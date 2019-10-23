Новости экономики за 23.10.2019

Новости Беларуси. Куда отечественные производители будут экспортировать рыбу? Чем займется компания-оператор криптоплатформы в Парке высоких технологий и как климатический налог в Европе отразится на стоимости авиабилетов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. КИТАЙ ПУСТИЛ НА РЫНОК БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБЫ Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции. Отечественные предприятия смогут поставлять в КНР приготовленную и консервированную рыбу.

Ряд белорусских компаний имеет аккредитацию для поставок в КНР молочной продукции, говядины и мяса птицы. Ведется работа по открытию для китайского рынка белорусских овощей, фруктов, муки и меда. По прогнозам объем белорусского экспорта в Китай к 2025 году может составить порядка 5 миллиардов долларов, а доля поставок в эту страну достигнет 10-15 % от всех белорусских продаж на внешние рынки. К слову, совместное предприятие с участием китайского капитала по производству торфопродукции появится в Витебской области. БЕЛОРУССКИЙ БАНК, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В Беларуси появился банк, который будет работать с криптовалютой. В число резидентов Парка высоких технологий вошла компания – оператор криптоплатформы Finstore.by.

Отныне будут выпускать токены как белорусских, так и иностранных компаний. Токен – это цифровая ценна бумага, находящаяся в виртуальном кошельке пользователя. Их смогут покупать юридические и физлица. При этом, как в случае с депозитом, владелец будет получать доход в виде фиксированной процентной ставки. КЛИМАТИЧЕСКИЙ НАЛОГ НАЧАЛИ ВВОДИТЬ СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА Климатический налог начали вводить многие страны Евросоюза. Он отразится на стоимости билетов бюджетных авиакомпаний. С апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии. По новым правилам сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям увеличится на 15 %.