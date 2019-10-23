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Новости экономики за 23.10.2019

23 октября 2019 15:48
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Новости Беларуси. Куда отечественные производители будут экспортировать рыбу? Чем займется компания-оператор криптоплатформы в Парке высоких технологий и как климатический налог в Европе отразится на стоимости авиабилетов? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КИТАЙ ПУСТИЛ НА РЫНОК БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБЫ

Китай аккредитовал семь белорусских производителей рыбной продукции. Отечественные предприятия смогут поставлять в КНР приготовленную и консервированную рыбу.

Новости экономики за 23.10.2019-1

Ряд белорусских компаний имеет аккредитацию для поставок в КНР молочной продукции, говядины и мяса птицы. Ведется работа по открытию для китайского рынка белорусских овощей, фруктов, муки и меда. По прогнозам объем белорусского экспорта в Китай к 2025 году может составить порядка 5 миллиардов долларов, а доля поставок в эту страну достигнет 10-15 % от всех белорусских продаж на внешние рынки. К слову, совместное предприятие с участием китайского капитала по производству торфопродукции появится в Витебской области.

БЕЛОРУССКИЙ БАНК, КОТОРЫЙ БУДЕТ РАБОТАТЬ С КРИПТОВАЛЮТОЙ

В Беларуси появился банк, который будет работать с криптовалютой. В число резидентов Парка высоких технологий  вошла компания – оператор криптоплатформы Finstore.by.

Новости экономики за 23.10.2019-4

Отныне будут выпускать токены как белорусских, так и иностранных компаний. Токен – это цифровая ценна бумага, находящаяся в виртуальном кошельке пользователя. Их смогут покупать юридические и физлица. При этом, как в случае с депозитом, владелец будет получать доход в виде фиксированной процентной ставки.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ НАЛОГ НАЧАЛИ ВВОДИТЬ СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА

Климатический налог начали вводить многие страны Евросоюза. Он отразится на стоимости билетов бюджетных авиакомпаний. С апреля 2020 года экологический налог начнет действовать в Германии. По новым правилам сбор на перелет внутренними рейсами или по европейским направлениям увеличится на 15 %.

Новости экономики за 23.10.2019-7

В 2020 году климатический налог вводит Франция, с 2021 года его планируют ввести власти Нидерландов, а в Швеции экологические сборы уже действуют с 2018 года.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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