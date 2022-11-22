Новости экономики за 22.11.2022

В ЕАЭС готовят к запуску информационный портал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству. Как это поможет предпринимателям и инвесторам? В 2023 году Беларусь продолжит платить по внешним займам недружественным странам в белорусских рублях. Чем обусловлено такое решение Совмина и Нацбанка? И почему Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут на нее потолок цен? Об этих и других заметных экономических событиях в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. НА БУТБ ВПЕРВЫЕ АККРЕДИТОВАНО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ИНДИИ

На Белорусской универсальной товарной бирже впервые аккредитовано фармацевтическое предприятие из Индии. Компания занимается производством и реализацией специальных химических соединений и реагентов для индийской фармпромышленности. На БУТБ фирма будет закупать химвещества и препараты. Индия входит в тройку мировых лидеров по объемам производства фармацевтической продукции, поэтому интерес индийского фармпредприятия к белорусской биржевой платформе открывает новые экспортные возможности для отечественной нефтехимической отрасли. В ЕАЭС НАЧНЕТ РАБОТУ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕЭК ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

В ЕАЭС готовят к запуску информационный портал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству. На портале будут публиковаться актуальные для предпринимателей и инвесторов новости регионов и ЕЭК, анонсы бизнес-ярмарок, презентаций компаний и других мероприятий, касающихся развития межрегионального сотрудничества, инвестиционного климата и поддержки бизнеса. В регионах стран ЕЭАС успешно работают множество компаний, производящих конкурентоспособные товары и услуги, созданы благоприятные условия и системы поддержки для реализации инвестиционных проектов, в том числе кооперационных. Цель проекта – через портал помочь инвесторам и предпринимателям узнать об этих возможностях и о том, как их эффективно использовать с учетом интеграционных возможностей ЕЭАС. Беларусь продолжит выплачивать внешние займы недружественным странам в белорусских рублях. Подробнее. РОССИЯ НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ НЕФТЬ СТРАНАМ, КОТОРЫЕ ВВЕДУТ ПОТОЛОК ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут предельное ограничение цен на российскую нефть. Страна переориентирует свой экспорт на партнеров, придерживающихся рыночных принципов ценообразования, или снизит добычу нефти. В сентябре страны G7 договорились о введении предельных цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России. План ценового предела включает запрет компаниям страховать морские услуги для отгрузки российской нефти, если она не продается по цене, ниже установленной. Уровень ценового потолка страны-участницы намерены назвать 23 ноября, а заработать он должен с 5 декабря. КАТАР И КИТАЙ ЗАКЛЮЧИЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ СДЕЛКУ ПО ГАЗУ