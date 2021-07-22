Новости экономики за 22.07.2021

Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует инвестировать в белорусскую деревообработку. Компания занимается поставками лесопродукции на рынок Китая, причем в достаточно крупных объемах. Так, в 2020 году импортировали из Европы, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки более 1 миллиона кубометров лесоматериалов.

Подробности этой и других экономических новостей в деловом обзоре Натальи Надольской.

Новости Беларуси. Возможности наращивания объемов биржевой торговли со странами ближнего и дальнего зарубежья изучили руководители загранучреждений страны, посетив центральный офис БУТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поставки из Беларуси пока не очень большие – около 15 тысяч кубометров, но нам очень интересен ваш рынок», – говорят представители компании. Поэтому в планах не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство.

Пока неизвестно, будет это greenfield-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Для китайского инвестора главное, чтобы выпускаемая продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.

Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?

ЧИСЛО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В БЕЛАРУСИ С 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА

Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в два раза. Высокие показатели фиксируются и в 2021 году. МАРТ связывает активное развитие интернет-торговли в том числе с пандемией.