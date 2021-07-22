Новости экономики за 22.07.2021
Новости Беларуси. Возможности наращивания объемов биржевой торговли со странами ближнего и дальнего зарубежья изучили руководители загранучреждений страны, посетив центральный офис БУТБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности этой и других экономических новостей в деловом обзоре Натальи Надольской.
КРУПНЫЙ КИТАЙСКИЙ ИМПОРТЕР ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПЛАНИРУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В БЕЛОРУССКУЮ ДЕРЕВООБРАБОТКУ
Крупный китайский импортер пиломатериалов планирует инвестировать в белорусскую деревообработку. Компания занимается поставками лесопродукции на рынок Китая, причем в достаточно крупных объемах. Так, в 2020 году импортировали из Европы, Новой Зеландии, Северной и Южной Америки более 1 миллиона кубометров лесоматериалов.
«Поставки из Беларуси пока не очень большие – около 15 тысяч кубометров, но нам очень интересен ваш рынок», – говорят представители компании. Поэтому в планах не только нарастить объемы закупок пилопродукции, но и создать в Беларуси собственное производство.
Пока неизвестно, будет это greenfield-проект или производство на базе уже существующего деревообрабатывающего предприятия. Для китайского инвестора главное, чтобы выпускаемая продукция соответствовала международным стандартам качества и была конкурентоспособной по цене.
Руководители загранучреждений посетили центральный офис БУТБ. О чём говорили с белорусскими дипломатами?
ЧИСЛО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ В БЕЛАРУСИ С 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА
Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в два раза. Высокие показатели фиксируются и в 2021 году. МАРТ связывает активное развитие интернет-торговли в том числе с пандемией.
Что касается первого полугодия 2021 года, число интернет-магазинов выросло на без малого 6 % и составило почти 27 тысяч. Из них более половины принадлежат индивидуальным предпринимателям, 47 % – юрлицам. Так что это интересный сегмент для малого и среднего предпринимательства. Некоторые интернет-магазины специализируются на определенном виде товаров, кто-то предлагает универсальный ассортимент.
КУРС БИТКОИНА СНОВА ВЗЛЕТЕЛ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛОНА МАСКА
Курс биткоина снова взлетел после очередного заявления Илона Маска, что Tesla вновь начнет продавать свои электромобили за криптовалюту. Курс поднялся выше 32 тысяч долларов, хотя еще недавно падал ниже 30 тысяч.
При этом Маск публично обосновывает свое отношение к биткоину не финансовыми соображениями, а экологическими. Для него важно, чтобы на майнинг криптовалюты уходило 50 % и более «зеленой электроэнергии».
Напомним, ранее компанию Tesla критиковали ее инвесторы именно за выбор биткоина как платежного средства. Инвесторы заявили, что это неэкологично.