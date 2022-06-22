Новости экономики за 22.06.2022

Новости Беларуси. Российские производители металлопродукции могут использовать белорусскую биржевую площадку для переориентации экспортных поставок на другие рынки. Станет ли площадка дополнительным каналом продаж? Финансисты отказываются от токсичной американской валюты, но ищут новые механизмы международных расчетов. Появится ли криптозолотой рубль?

БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДКА МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ ПРОДАЖ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

Белорусская универсальная товарная биржа предложила российским производителям металла свою площадку для поставок в Беларусь и третьи страны. Санкции существенно сузили географию экспорта российской металлопродукции, поэтому один из самых актуальных вопросов – переориентация экспортных поставок на другие рынки. Использование биржевой площадки как дополнительного канала продаж может помочь в решении этой задачи. Причем речь идет не только о рынке Беларуси, которая ежегодно потребляет почти 3 миллиона тонн металла. Российские экспортеры получат прямой доступ к потребителям из стран СНГ, Азии и Африки через механизм транзитных сделок, а это уже совсем иные масштабы сделок.

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