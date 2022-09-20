Новости экономики за 20.09.2022

Готовы ли белорусские производители заменить японские и итальянские двигатели на российском рынке? Какую продукцию будем поставлять в Волгоградский регион и в импорте каких товаров отечественного производства заинтересованы бизнесмены из Индии.
Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Великом камне» планируют производить комплектующие для беспилотников.
БУТБ И ИНДИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
БУТБ и индийская торгово-промышленная палата планируют сотрудничать в сфере биржевой торговли. Индийские компании, предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, заинтересованы в выходе на белорусскую биржевую площадку. В Индии пользуется высоким спросом белорусское акриловое волокно и другая продукция нефтехимической отрасли. Не менее перспективными позициями являются пиломатериалы, молокопродукты, продукция легкой промышленности. Главное – донести эту информацию до как можно более широкого круга представителей индийского бизнеса, чем и займется в самое ближайшее время индийская торгово-промышленная палата.
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ МАЛОЛИТРАЖНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В РОССИЮ
Объемы поставок двигателей Минского моторного завода в Россию с начала 2022 года выросли на 30 %. В ближайших планах белорусской компании – запуск нового производства малолитражных дизельных двигателей для генераторных установок, компактной сельхоз- и строительной техники на площадке в Ногинске. Главная особенность этого проекта в том, что двигатели диапазона мощности от 49 до 74 лошадиных сил никогда ранее в Российской Федерации не производились. Они успешно смогут заместить импортируемые из Японии и Италии. С начала 2022 года завод наладил сотрудничество с 13 новыми российскими контрагентами. Дилерская сеть ММЗ также пополнилась новой компанией из Нижегородской области.
Витебская область наращивает объемы поставок в Волгоградский регион.