Новости экономики за 20.09.2022

Готовы ли белорусские производители заменить японские и итальянские двигатели на российском рынке? Какую продукцию будем поставлять в Волгоградский регион и в импорте каких товаров отечественного производства заинтересованы бизнесмены из Индии. Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Великом камне» планируют производить комплектующие для беспилотников. БУТБ И ИНДИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ БУТБ и индийская торгово-промышленная палата планируют сотрудничать в сфере биржевой торговли. Индийские компании, предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, заинтересованы в выходе на белорусскую биржевую площадку. В Индии пользуется высоким спросом белорусское акриловое волокно и другая продукция нефтехимической отрасли. Не менее перспективными позициями являются пиломатериалы, молокопродукты, продукция легкой промышленности. Главное – донести эту информацию до как можно более широкого круга представителей индийского бизнеса, чем и займется в самое ближайшее время индийская торгово-промышленная палата.