Новости экономики за 20.07.2022
Европа замерла в ожидании: возобновятся ли поставки газа по «Северному потоку» после профилактических работ по замене турбины. Переориентация рынка на Восток и Юго-Восток помогает смягчить последствия от экономического давления на Беларусь. Кто входит в тройку лидеров по импорту отечественной продукции?
Об этом расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА ВОСТОК
За первое полугодие в списке основных торговых партнеров страны произошли существенные изменения. Они касаются процентных соотношений объемов торговли с определенными странами. На первом месте по традиции осталась Россия, с которой у Беларуси самые большие обороты по экспорту и импорту. На втором – раньше была Украина, но теперь строчку занимает Китай. Доля торговли с европейскими странами сокращается из-за введенных против Беларуси санкций. Зато растет оборот с Индией, ОАЭ и Азербайджаном. Переориентация рынка на Восток и Юго-Восток помогает смягчить последствия от экономического давления на страну.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК И МВФ ПРИЗВАЛИ К СНЯТИЮ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Главы нескольких влиятельных организаций, в их числе МВФ и Всемирный банк, сделали совместное заявление, в котором описали нарушения на глобальном продовольственном рынке, энергоресурсов и удобрений для сельского хозяйства. В своем заявлении специалисты отмечают, что необходимо как можно скорее принять меры по недопущению глобального продовольственного кризиса. В том числе авторы отмечают, что к росту цен ведут торговые ограничения. Кроме этого, в нем рекомендуется инвестировать в сельское хозяйство и увеличение производства. А пока оказывать всестороннюю поддержку уязвимым слоям населения.
ВОЗОБНОВЯТСЯ ЛИ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ» ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ РАБОТ?
В Евросоюзе с тревогой и даже опасением ждут 21 июля. В этот день должны произойти два события, которые повлияют на ее дальнейшую судьбу, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Во-первых, состоится заседание Центробанка, который будет решать дальнейшую экономическую политику, в том числе рассматривать изменение ключевой ставки и возможное ужесточение кредитно-денежной политики. Во-вторых, должна возобновиться прокачка газа по «Северному потоку», который с 11 июля остановлен на профилактические работы. Вопрос, будет ли поступать газ, Европу волнует больше, чем манипуляции с ключевой ставкой. Примечательно, что компания «Газпром» так и не получила от Siemens официальных документов для поставки ранее отправленного на ремонт газотурбинного двигателя. Обязательства, данные по ремонту турбины, должны быть выполнены. От этого напрямую зависит возобновление газоснабжения стран Европы.
ТУРЦИЯ И РОССИЯ ОБСУДЯТ ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА В РАСЧЕТАХ ЗА РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Турция и Россия обсудят отказ от доллара в расчетах за российские энергоносители. Анкара рассчитывает, что перевод платежей в лиры поможет замедлить сокращение ее золотовалютных резервов. Москва, в свою очередь, сможет получать более безопасную с точки зрения санкций валюту и финансировать закупки товаров и услуг у турецких поставщиков. Точно так же рубли должны стать частью любого торгового соглашения между двумя странами.
В СТОЛИЦЕ ЗАФИКСИРОВАН НОВЫЙ РЕКОРД ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ КВАРТИР В ИЮНЕ
В столице зафиксирован новый рекорд за семь лет по купле-продаже квартир в июне – 1 385 сделок. Покупательская активность выросла на 7 %. В условиях кризиса в начале весны значительное количество сделок с квартирами было поставлено на паузу. Но как только курс валют стабилизировался, белорусы вернулись к решению своих жилищных вопросов. В апреле количество проданных квартир было максимальным для середины весны за последние 10 лет, в мае – максимум с 2016 года для этого месяца. Цены, пусть и незначительно, снизились. Средняя цена проданных в Минске квартир – 1 271 доллар за метр квадратный.