Новости экономики за 20.07.2022

Европа замерла в ожидании: возобновятся ли поставки газа по «Северному потоку» после профилактических работ по замене турбины. Переориентация рынка на Восток и Юго-Восток помогает смягчить последствия от экономического давления на Беларусь. Кто входит в тройку лидеров по импорту отечественной продукции? Об этом расскажет экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ НА ВОСТОК

За первое полугодие в списке основных торговых партнеров страны произошли существенные изменения. Они касаются процентных соотношений объемов торговли с определенными странами. На первом месте по традиции осталась Россия, с которой у Беларуси самые большие обороты по экспорту и импорту. На втором – раньше была Украина, но теперь строчку занимает Китай. Доля торговли с европейскими странами сокращается из-за введенных против Беларуси санкций. Зато растет оборот с Индией, ОАЭ и Азербайджаном. Переориентация рынка на Восток и Юго-Восток помогает смягчить последствия от экономического давления на страну. ВСЕМИРНЫЙ БАНК И МВФ ПРИЗВАЛИ К СНЯТИЮ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Главы нескольких влиятельных организаций, в их числе МВФ и Всемирный банк, сделали совместное заявление, в котором описали нарушения на глобальном продовольственном рынке, энергоресурсов и удобрений для сельского хозяйства. В своем заявлении специалисты отмечают, что необходимо как можно скорее принять меры по недопущению глобального продовольственного кризиса. В том числе авторы отмечают, что к росту цен ведут торговые ограничения. Кроме этого, в нем рекомендуется инвестировать в сельское хозяйство и увеличение производства. А пока оказывать всестороннюю поддержку уязвимым слоям населения. ВОЗОБНОВЯТСЯ ЛИ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ» ПОСЛЕ ПЛАНОВЫХ РАБОТ?

В Евросоюзе с тревогой и даже опасением ждут 21 июля. В этот день должны произойти два события, которые повлияют на ее дальнейшую судьбу, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Во-первых, состоится заседание Центробанка, который будет решать дальнейшую экономическую политику, в том числе рассматривать изменение ключевой ставки и возможное ужесточение кредитно-денежной политики. Во-вторых, должна возобновиться прокачка газа по «Северному потоку», который с 11 июля остановлен на профилактические работы. Вопрос, будет ли поступать газ, Европу волнует больше, чем манипуляции с ключевой ставкой. Примечательно, что компания «Газпром» так и не получила от Siemens официальных документов для поставки ранее отправленного на ремонт газотурбинного двигателя. Обязательства, данные по ремонту турбины, должны быть выполнены. От этого напрямую зависит возобновление газоснабжения стран Европы. ТУРЦИЯ И РОССИЯ ОБСУДЯТ ОТКАЗ ОТ ДОЛЛАРА В РАСЧЕТАХ ЗА РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

Турция и Россия обсудят отказ от доллара в расчетах за российские энергоносители. Анкара рассчитывает, что перевод платежей в лиры поможет замедлить сокращение ее золотовалютных резервов. Москва, в свою очередь, сможет получать более безопасную с точки зрения санкций валюту и финансировать закупки товаров и услуг у турецких поставщиков. Точно так же рубли должны стать частью любого торгового соглашения между двумя странами. В СТОЛИЦЕ ЗАФИКСИРОВАН НОВЫЙ РЕКОРД ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ КВАРТИР В ИЮНЕ