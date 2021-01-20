Новости экономики за 20.01.2021

Новости Беларуси. Чем специалисты объясняют повышенный интерес азиатских компаний к белорусской биржевой площадке? Какие товары пополнили список социально значимых, цены на которые регулирует МАРТ? Что происходит на рынке недвижимости и как пандемия отразилась на интернет-трафике?

Первая партия сухого молока с поставкой на рынок Китайской Народной Республики реализована через Белорусскую универсальную товарную биржу. На биржевые торги было выставлено два лота объемом 300 и 100 тонн, а общая сумма сделок, совершенных по итогам торговой сессии, составила 940 тысяч долларов.

Интерес азиатских компаний к белорусской биржевой площадке во многом объясняется ростом мировых цен на продовольствие со второй половины 2020 года. Это обстоятельство заметно повысило привлекательность отечественной молочной продукции в странах дальней дуги. Условия для наращивания экспорта товаров молочной группы сейчас весьма благоприятные, и белорусские производители этим активно пользуются. Даже с учетом логистики цены на продукцию вполне конкурентоспособные для китайского рынка. Особенно на фоне резкого повышения цен в Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, в конце 2020 года на биржевую площадку вернулась сингапурская Olam International – один из крупнейших мировых агротрейдеров, что тоже поспособствовало увеличению объемов реализации белорусской молокопродукции.

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