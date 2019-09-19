Новости экономики за 19.09.2019
Новости Беларуси. Может ли древесный неликвид приносить доход государству? Какое задание правительства индустриальный парк «Великий камень» должен выполнить до конца года, и где достраивают первый жилой энергоэффективный дом? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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ДРЕВЕСНЫЙ НЕЛИКВИД ПРИНОСИТ ДОХОД
Деревянные колья, столбы и прочее невостребованное внутри страны древесное сырье приносит неплохой доход государству от реализации на экспорт. С начала 2019 года продали на 23 миллиона рублей – в восемь раз больше, чем за такой же период 2018 года. В целом через биржу на экспорт реализовали лесопродукции на полмиллиарда рублей. Это львиная доля внешнеторгового оборота по сумме экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже.
ПОКАЗАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»
Правительство озвучило «Великому камню» задание на 2019 год, успеть выполнить нужно до конца декабря. В индустриальном парке должно быть зарегистрировано 19 новых резидентов, 20 резидентов должны заниматься производством товаров, выполнять работы и оказывать разного рода услуги. Темпы роста инвестиций в основной капитал резидентов парка должны составить 150 % к уровню 2018 года.