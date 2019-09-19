Новости экономики за 19.09.2019

Новости Беларуси. Может ли древесный неликвид приносить доход государству? Какое задание правительства индустриальный парк «Великий камень» должен выполнить до конца года, и где достраивают первый жилой энергоэффективный дом? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДРЕВЕСНЫЙ НЕЛИКВИД ПРИНОСИТ ДОХОД

Деревянные колья, столбы и прочее невостребованное внутри страны древесное сырье приносит неплохой доход государству от реализации на экспорт. С начала 2019 года продали на 23 миллиона рублей – в восемь раз больше, чем за такой же период 2018 года. В целом через биржу на экспорт реализовали лесопродукции на полмиллиарда рублей. Это львиная доля внешнеторгового оборота по сумме экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже.