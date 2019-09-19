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Новости экономики за 19.09.2019

19 сентября 2019 15:40
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Новости Беларуси. Может ли древесный неликвид приносить доход государству? Какое задание правительства индустриальный парк «Великий камень» должен выполнить до конца года, и где достраивают первый жилой энергоэффективный дом? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запроектирован по европейским нормам». Как устроен первый энергоэффективный жилой дом, который построили в Бресте

Новости экономики за 19.09.2019-1

ДРЕВЕСНЫЙ НЕЛИКВИД ПРИНОСИТ ДОХОД

Деревянные колья, столбы и прочее невостребованное внутри страны древесное сырье приносит неплохой доход государству от реализации на экспорт. С начала 2019 года продали на 23 миллиона рублей – в восемь раз больше, чем за такой же период 2018 года. В целом через биржу на экспорт реализовали лесопродукции на полмиллиарда рублей. Это львиная доля внешнеторгового оборота по сумме экспортных сделок на Белорусской универсальной товарной бирже.

Новости экономики за 19.09.2019-4

ПОКАЗАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ»

Правительство озвучило «Великому камню» задание на 2019 год, успеть выполнить нужно до конца декабря. В индустриальном парке должно быть зарегистрировано 19 новых резидентов, 20 резидентов должны заниматься производством товаров, выполнять работы и оказывать разного рода услуги. Темпы роста инвестиций в основной капитал резидентов парка должны составить 150 % к уровню 2018 года.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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