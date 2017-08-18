Новости экономики за 18.08.2017

Новости Беларуси. Белорусские бренды впервые 18 августа представлены и в Гонконге на одной из крупнейших выставок продуктов питания Food Expo-2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционным белорусским зефиром, мармеладом, настойками с брусникой и с перцем на меду. Уже достигнуты договоренности о поставках белорусской продукции в Гонконг (подписан внешнеторговый контракт с крупной оптовой компанией). Напоминаем, Гонконг – крупный центр реэкспорта продовольствия, через который ежегодно проходит около 30 % внешней торговли Китая.

Марина Михальцевич, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Основной ориентиром сегодня Республики Беларусь и концерта «Белгоспищепром» остается Российская Федерация. Вместе с тем у нас есть компании, которые уже сегодня выполняют задачи нашего правительства. 30, 30 и 30 – это 30 Россия, 30 страны Евросоюза ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ

Более 32 тысяч многодетных семей получили помощь на подготовку к учебному году. 65,5 тысяч школьников отправятся на занятия с полным комплектом необходимых вещей. Из бюджета выделено 2 миллиона 600 тысяч рублей. На каждого учащегося – до 30 % бюджета прожиточного минимума или 59 рублей 27 копеек. Всего на помощь к школе запланировано выделить более 6,5 миллионов рублей. БУТЫЛКА С ВОЗВРАТОМ

В Беларуси планируют ввести залоговую систему на тару. Цена указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки.