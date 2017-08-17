Новости экономики за 17.08.2017

Потребители озадачены: условия продажи по картам лояльности и банковским займам – разные. Тут важно определиться: хотите сэкономить на покупке в целом – тогда это кредит. Хотите растянуть время возврата займа – тогда рассрочка. Но картами рассрочки многих банков в дни скидок нельзя воспользоваться. А вот взяв кредит можно сэкономить четверть от первоначальной цены.

Новости Беларуси. Может ли кредит быть дешевле рассрочки? Крупные торговые сети страны проводят распродажи и скидки достигают 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разница для семейного бюджета может составлять до 200 рублей.

Ежемесячные платежи по кредиту будут меньше, чем по картам рассрочки.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРНЫХ ПАКЕТОВ

Тротуары из использованных пакетов появятся в Гродно. Еще недавно отходы полиэтилена не относились к вторичным материальным ресурсам и вывозились на свалку. Это и мусорные пакеты, и упаковки из-под молока, и тонкая хрустящая пленка.

На новой линии завода по сортировке вторсырья все эти отходы измельчаются, перемешиваются с песком.

Полученная смесь отливается в формы в виде тротуарной плитки. Просто, экономично, экологично и недорого.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ

Российская компания, которая купила права на образ популярного персонажа нидерландского Ждуна, недовольна бесконтрольным распространением игрушки по территориям России, Беларуси и Казахстана. Белорусские производители парируют: отечественный Ждун просто похож на заморского, изначально идея была сделать Морского слона. Специалисты по авторскому праву рекомендуют предпринимателям, которые использует в производстве образы известных персонажей, получить на это разрешение правообладателя. Проще заплатить, чем снимать товар с производства.

БЕСПЛАТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА

Излишки сельхозпродукции можно продать на крупном центральном продовольственном рынке на льготных условиях. Пенсионеры и инвалиды могут пользоваться торговыми местами бесплатно продавая небольшой объем (до 20 килограммов). Остальные платят 3 рубля в день за 2 квадратных метра торговой площади. У кого товара больше – аренда составляет почти 9,5 рублей в день.

18 августа с 09:00 до 11:00 не будет работать пункт пропуска Брузги.

В это время пограничники рекомендуют выбирать ближайшие Бобровники на границе с Польшей и Привалка на границе с Литвой.