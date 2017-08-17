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Новости экономики за 17.08.2017

17 августа 2017 18:10
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Новости Беларуси. Может ли кредит быть дешевле рассрочки? Крупные торговые сети страны проводят распродажи и скидки достигают 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребители озадачены: условия продажи по картам лояльности и банковским займам – разные. Тут важно определиться: хотите сэкономить на покупке в целом – тогда это кредит. Хотите растянуть время возврата займа – тогда рассрочка. Но картами рассрочки многих банков в дни скидок нельзя воспользоваться. А вот взяв кредит можно сэкономить четверть от первоначальной цены.

Новости экономики за 17.08.2017-1

Разница для семейного бюджета может составлять до 200 рублей.

Ежемесячные платежи по кредиту будут меньше, чем по картам рассрочки.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МУСОРНЫХ ПАКЕТОВ

Тротуары из использованных пакетов появятся в Гродно. Еще недавно отходы полиэтилена не относились к вторичным материальным ресурсам и вывозились на свалку. Это и мусорные пакеты, и упаковки из-под молока, и тонкая хрустящая пленка.

На новой линии завода по сортировке вторсырья все эти отходы измельчаются, перемешиваются с песком.

Полученная смесь отливается в формы в виде тротуарной плитки. Просто, экономично, экологично и недорого.

КАК ДВЕ КАПЛИ ВОДЫ
Российская компания, которая купила права на образ популярного персонажа нидерландского Ждуна, недовольна бесконтрольным распространением игрушки по территориям России, Беларуси и Казахстана. Белорусские производители парируют: отечественный Ждун просто похож на заморского, изначально идея была сделать Морского слона. Специалисты по авторскому праву рекомендуют предпринимателям, которые использует в производстве образы известных персонажей, получить на это разрешение правообладателя. Проще заплатить, чем снимать товар с производства.

БЕСПЛАТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МЕСТА
Излишки сельхозпродукции можно продать на крупном центральном продовольственном рынке на льготных условиях. Пенсионеры и инвалиды могут пользоваться торговыми местами бесплатно продавая небольшой объем (до 20 килограммов). Остальные платят 3 рубля в день за 2 квадратных метра торговой площади. У кого товара больше – аренда составляет почти 9,5 рублей в день.

18 августа с 09:00 до 11:00 не будет работать пункт пропуска Брузги.

В это время пограничники рекомендуют выбирать ближайшие Бобровники на границе с Польшей и Привалка на границе с Литвой.

Новости экономики за 17.08.2017-4

Белорусы за 3 месяца получили из-за границы более 100 миллионов долларов денежных переводов.

Цифра выросла по сравнению с первым кварталом на 7 %. Всего с начала 2017 года в страну было переведено через международные системы более 200 миллионов долларов. Средняя сумма одного перевода в 2017 году 346 долларов, в 2016 – 314, а в 2015 – 341.

Что же касается курсов валют, то по результатам торгов 17 августа доллар подешевел на 0,71 копейки и стоит 1 рубль 93. Евро потерял столько же, сколько и доллар, завершив торги на уровне 2 рублей 27 копеек. Российский рубль растет. Итоговый плюс – 0,75 копейки, цена – 3,26 за сотню.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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