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Новости экономики за 16.08.2017

16 августа 2017 18:55
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Новости Беларуси. На фоне обсуждения школьных реформ все чаще говорят о том, что нынешние дети другие. Гаджеты вытесняют книги, а виртуальное общение – реальное. Вместе с тем ученые настаивают – вклад в детское образование и привычка читать с бумажных носителей помогает ребенку стать успешным и больше зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАПИТАЛ НА КНИГАХ

Но цифры говорят в пользу книг однозначно. Итальянское ученые провели интересный эксперимент: в зависимости от количества книг в доме людей поделили на 4 группы. К слову, в одной из таких групп люди хранили всего 10 изданий и зарабатывали они… логично, меньше остальных. В то время, как доход людей, в чьем распоряжении была огромная домашняя библиотека, был на 21% больше. Интересно, что именно представители этой группы обычно переезжают в города с большими возможностями хорошего заработка, в отличие от тех, кто в детстве имел мало книг.

БЕЗ РОУМИНГА

Роуминг в ЕАЭС может быть отменен в течение 2018-2019 годов. Напомним, работа над отменой роуминга ведется между Беларусью, Россией, Казахстаном и Кыргызстаном уже несколько лет. Окончательный переход зависит не только от решений мобильных операторов, но и гармонизации законодательства ЕАЭС.

ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ

Безналичные жилищные субсидии в первом полугодии получили 11 тысяч белорусов. Общая сумма поддержки составила 330 тысяч рублей. Напомним, система субсидий была введена в Беларуси осенью 2016 года. Помощь оказывается семьям, где оплата услуг ЖКХ превышает установленный процент от совокупного дохода. Для горожан это расходы более 20%, для сельской местности –15%.

Новости экономики за 16.08.2017-1

Дмитрий Казановский, начальник Управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
До 15 рублей получила порядка 60% из этих 11 тысяч. Выше 15 рублей – остальные граждане.

Время показало, что, действительно, тарифы у нас невысокие. Население способно оплачивать жилищно-коммунальные услуги без привлечения безналичных жилищных субсидий. 11 тысяч человек – это совсем невысокая цифра.

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

Магазины постепенно переходят на честные цены. Во многих магазинах ценники уже указаны не только за саму единицу, но и за килограмм и литр. Таким образом, по рекомендациям Министерства антимонопольного регулирования и торговли, покупатель без маркетинговых уловок принимает решение – выгодно покупать ему именно эту марку или нет.

Предполагалось, что двойные ценники появятся в магазинах с 1 июля, но пока постановление Совмина не принято. И честные цены скорее право магазина, а не обязанность.

МЕНЬШЕ ДОКУМЕНТОВ

У индивидуальных предпринимателей и юридических лиц станет меньше бумажного оборота. Так, из единого перечня административных процедур исключили выдачу справки о том, что ИП не является плательщиком единого налога, выдачу справки о расчетах с бюджетом. Аналогичная ситуация с регистрацией книги учета проверок. Изменения вступят в силу 1 января.

Доллар и евро подешевели 16 августа на торгах. Итоги биржи: американский номинал оценили в 1,94, европейскую валюту – в 2,28. За 100 российских рублей предлагают 3,26.

# Экономика # Экономическая рубрика

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