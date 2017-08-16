Новости экономики за 16.08.2017

Новости Беларуси. На фоне обсуждения школьных реформ все чаще говорят о том, что нынешние дети другие. Гаджеты вытесняют книги, а виртуальное общение – реальное. Вместе с тем ученые настаивают – вклад в детское образование и привычка читать с бумажных носителей помогает ребенку стать успешным и больше зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАПИТАЛ НА КНИГАХ

Но цифры говорят в пользу книг однозначно. Итальянское ученые провели интересный эксперимент: в зависимости от количества книг в доме людей поделили на 4 группы. К слову, в одной из таких групп люди хранили всего 10 изданий и зарабатывали они… логично, меньше остальных. В то время, как доход людей, в чьем распоряжении была огромная домашняя библиотека, был на 21% больше. Интересно, что именно представители этой группы обычно переезжают в города с большими возможностями хорошего заработка, в отличие от тех, кто в детстве имел мало книг.

БЕЗ РОУМИНГА

Роуминг в ЕАЭС может быть отменен в течение 2018-2019 годов. Напомним, работа над отменой роуминга ведется между Беларусью, Россией, Казахстаном и Кыргызстаном уже несколько лет. Окончательный переход зависит не только от решений мобильных операторов, но и гармонизации законодательства ЕАЭС.

ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ

Безналичные жилищные субсидии в первом полугодии получили 11 тысяч белорусов. Общая сумма поддержки составила 330 тысяч рублей. Напомним, система субсидий была введена в Беларуси осенью 2016 года. Помощь оказывается семьям, где оплата услуг ЖКХ превышает установленный процент от совокупного дохода. Для горожан это расходы более 20%, для сельской местности –15%.