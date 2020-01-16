Новости экономики за 16.01.2020

Новости Беларуси. Белорусы купили в автосалонах 64 500 новых легковых автомобилей, побив все предыдущие рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это плюс 22% к объёму продаж. Прошлый год оказался самым успешным за всю историю автомобильного рынка страны. Дилеры соревнуются в выгодности предложений. 33 автомобильных бренда, словом, выбрать есть из чего. Как в Беларуси производят автомобили и каким экологическим нормам они соответствуют



БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ БИРЖУ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ В ВЕНГРИЮ

Совместное белорусско-венгерское предприятие стало первым брокером Белорусской универсальной товарной биржи в Венгрии. В этом статусе компания намерена привлекать на биржевые торги покупателей стройматериалов из Венгрии и других стран Евросоюза, а также информировать представителей делового сообщества из этого региона о возможностях использования биржевого механизма для выхода на рынок Беларуси. При содействии нового брокера планируется организовать регулярные поставки в Венгрию белорусского цемента, щебня, кирпичей и блоков из ячеистого бетона. ИНТЕРНЕТ ПОДОРОЖАЕТ НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 4% В ГОД

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заключило соглашения с операторами связи о сдерживании цен на услуги в 2020 году. В потребительской корзине услуги доступа в интернет сегодня занимают значительную долю. Это вынуждает МАРТ регулировать процессы дополнительными гарантиями. Цифры, которые предусмотрены соглашением, ни один оператор изменить не может. На 2020 год соглашением предусмотрено повышение тарифов не выше базового уровня инфляции, то есть – 4%. НОВОЕ БИОПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ СОЗДАДУТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ