Новости экономики за 15.10.2021

Новости Беларуси. Какие меры должны повысить эффективность работы госкомпаний в условиях пандемии и санкций, как сальдо внешней торговли сказалось на валютном рынке и какую продукцию хотят продавать на белорусской биржевой площадке самарские предприятия? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ По данным статистики Нацбанка, и экспорт, и импорт в Беларуси продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это происходит благодаря восстановлению мировой экономики после COVID-кризиса и росту мировых цен. Совокупный экспорт в августе составил 4,2 миллиарда долларов и стал рекордным за 9 лет. Через ценовой фактор увеличился в августе и общий импорт. Без малого 4 миллиарда долларов – это также одна из самых больших сумм за 9 лет.

В целом, поскольку импорт вырос меньше экспорта, сальдо внешней торговли товарами и услугами в августе улучшилось. Это сказалось на валютном рынке: предложение иностранной валюты со стороны субъектов экономики превысило спрос, и это фундаментальная поддержка белорусского рубля, отмечают аналитики. САМАРСКИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ РАБОТАТЬ НА БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДКЕ БЕЛАРУСИ Крупнейшие бизнес-объединения Самарской области готовы содействовать в привлечении на Белорусскую товарную биржу компаний из российского региона, как крупных игроков, так и субъектов малого и среднего бизнеса. Так, выйти на биржевую площадку хотят самарские металлургические предприятия для реализации черного и цветного металлопроката, который ежегодно в значительных объемах потребляет белорусский промышленный сектор.

К сожалению, путь самарского металла к белорусскому покупателю, как правило, лежит через посредников, что делает его дороже и менее конкурентоспособным на белорусском рынке. С помощью биржевой площадки можно наладить прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Это будет выгодно белорусским предприятиям, которые смогут сэкономить на закупках. НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДОРОЖАЛА ДО 85 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ТРИ ГОДА Цена на нефть марки Brent превысила 85 долларов впервые за три года. Положительная динамика на рынке отмечается на фоне растущего спроса на сырье среди производителей электроэнергии.

По мнению аналитиков, этому способствует повышение цен на природный газ. Кстати, цены на газ в Европе на открытии торгов росли на 2 % и вплотную приблизились к отметке в 1 250 долларов за 1 000 кубометров. ПОСТАВКИ СМАРТФОНОВ «ПРОСЕЛИ» ПО ВСЕМУ МИРУ Ритейлеры по всему миру жалуются на дефицит смартфонов. Под угрозой оказались популярные бренды. Поставки «проседают» практически во всех странах. Недостаток товара ощущается в линейке премиальных и среднебюджетных моделей.