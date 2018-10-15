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Новости экономики за 15.10.2018

15 октября 2018 16:47
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в 2018 году увеличил продажи автобусов в России на 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.10.2018-1

439 реализованных машин позволили белорусскому производителю занять в рейтинге крупнейших игроков рынка новых автобусов 4 место. Это лучший результат среди всех зарубежных конкурентов, так как в первой тройке только российские компании.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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