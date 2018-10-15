Новости экономики за 15.10.2018

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод в 2018 году увеличил продажи автобусов в России на 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

439 реализованных машин позволили белорусскому производителю занять в рейтинге крупнейших игроков рынка новых автобусов 4 место. Это лучший результат среди всех зарубежных конкурентов, так как в первой тройке только российские компании.

Более 400 зарядных станций для электромобилей появятся в Беларуси в ближайшие три года

Белорусские продукты питания представили на пищевой выставке в Омане

Белорусский препарат, оказывающий точечное действие на опухоль, проходит регистрацию в Южной Корее