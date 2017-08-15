Новости экономики за 15.08.2017

Новости Беларуси. Белорусская семья доверяет депозитам и именно в банках предпочитает хранить деньги. Белстат подсчитал не только траты наших соотечественников, но и сумму сбережений – сколько готовы отложить белорусы на завтрашний день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно самые большие доходы в столице, в конце списка – Витебская область. Но принципы расходов, похоже, одинаковы по всей стране, утверждает наш экономический обозреватель Анна Рублева.

Тенденции такие: самыми экономными оказались одинокие белорусы, самые активные потребители – семьи с детьми.

НАШИ ТРАТЫ

Около 70% доходов уходят на потребительские расходы. Это в среднем 677 рублей на походы в магазин, оплату счетов и услуг. Остальные день уходят в том числе и в плюс. По данным Белстата, на вклады и сбережения белорусы выделяют около 10% доходов. Сегодня это примерно 90 рублей в месяц. При этом доверие к вкладам в национальной валюте растет.

АВТО В КРЕДИТ

Кредиты на автомобили упали до критического минимума. Средняя ставка на рынке – в зависимости от банка и марки машины – от 11% до 15% годов. По сути, это ниже средней ставки по потребительским займам, тем более что автосалоны сегодня дают возможность рассчитаться в срок от 3 до 7 лет. Особенно лояльные готовы принять старую машину в зачет. Так что есть смысл подумать о машине именно сейчас.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Пока многие экономят деньги на электроэнергии, находятся те, кто хочет на этом заработать. Белэнерго заявляет об участившихся случаях мошенничества: представляясь работниками энергосберегающих структур, неизвестные предлагают свои платные услуги. Официальные представители заявляют, что у настоящих специалистов с собой должно быть удостоверение с печатью филиала, а самое главное, в отличие от псевдоколлег, легальные работники предлагают заключить договор на месте на оказание услуг.