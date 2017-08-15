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Новости экономики за 15.08.2017

15 августа 2017 16:51
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Новости Беларуси. Белорусская семья доверяет депозитам и именно в банках предпочитает хранить деньги. Белстат подсчитал не только траты наших соотечественников, но и сумму сбережений – сколько готовы отложить белорусы на завтрашний день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно самые большие доходы в столице, в конце списка – Витебская область. Но принципы расходов, похоже, одинаковы по всей стране, утверждает наш экономический обозреватель Анна Рублева.

Тенденции такие: самыми экономными оказались одинокие белорусы, самые активные потребители – семьи с детьми.

НАШИ ТРАТЫ

Около 70% доходов уходят на потребительские расходы. Это в среднем 677 рублей на походы в магазин, оплату счетов и услуг. Остальные день уходят в том числе и в плюс. По данным Белстата, на вклады и сбережения белорусы выделяют около 10% доходов. Сегодня это примерно 90 рублей в месяц. При этом доверие к вкладам в национальной валюте растет.

АВТО В КРЕДИТ

Кредиты на автомобили упали до критического минимума. Средняя ставка на рынке – в зависимости от банка и марки машины – от 11% до 15% годов. По сути, это ниже средней ставки по потребительским займам, тем более что автосалоны сегодня дают возможность рассчитаться в срок от 3 до 7 лет. Особенно лояльные готовы принять старую машину в зачет. Так что есть смысл подумать о машине именно сейчас.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Пока многие экономят деньги на электроэнергии, находятся те, кто хочет на этом заработать. Белэнерго заявляет об участившихся случаях мошенничества: представляясь работниками энергосберегающих структур, неизвестные предлагают свои платные услуги. Официальные представители заявляют, что у настоящих специалистов с собой должно быть удостоверение с печатью филиала, а самое главное, в отличие от псевдоколлег, легальные работники предлагают заключить договор на месте на оказание услуг.

Новости экономики за 15.08.2017-1

ЛОГИСТИКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ЕАЭС

Вслед за признанием наших профессиональных водительских удостоверений на территории России может быть решен вопрос о расширении географии. На территории Евразийского экономического союза могут вступить в силу правила взаимного признания национальных и международных водительских прав, выданных в одном государстве ЕАЭС, для осуществления предпринимательской деятельности на территории другой страны союза. Таким образом, большинство перевозчиков и представителей логистических компаний смогут по документам своей страны совершать рейсы на территории соседей по ЕАЭС.

Курс евро на завтра – 2рубля 29 копеек, доллар оценили в 1 рубль 94 копейки. За сотню российских рублей на торгах предлагали 3 рубля 25 копеек.

 

 

 

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