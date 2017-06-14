Новости экономики за 14.06.2017

Новости Беларуси. Помимо морального фактора сдачи крови, медики не устают напоминать о пользе этого вида процедуры. Сегодня больницы не испытывают дефицита в крови и ее компонентах, в том числе и за счет платного донорства. Причем денежная компенсация весьма высока. Чтобы стать донором кроме паспорта, фотографии 3х4 и военного билета для мужчин, понадобятся результаты флюорографии и акушерского осмотра.

СТАТЬ ДОНОРОМ

За сдачу крови можно получить компенсацию 83 рубля, за плазму – до 115. При этом донору положено бесплатное питание перед сдачей и освобождение от работы или учебы. Кстати, доказано, что донорство оздоравливает организм. Например, в пять раз снижается риск ишемической болезни. ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО?

По итогам мая больше всего подешевели овощи – наши огурцы и помидоры заняли самые большие площади в магазинах. Незаметно, но все же дешевле стали гречка и пшено. Кстати, погода все-таки сказалась и на непродовольственных товарах: несмотря на календарное лето, продавцы обуви постепенно снижают цены, в среднем 5 %. И это не все: на каникулах почти на 10 % стали дешевле билеты в цирк. Полный список майского ценопада: