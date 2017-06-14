Прямой эфир

Новости экономики за 14.06.2017

14 июня 2017 20:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помимо морального фактора сдачи крови, медики не устают напоминать о пользе этого вида процедуры. Сегодня больницы не испытывают дефицита в крови и ее компонентах, в том числе и за счет платного донорства.

Причем денежная компенсация весьма высока.

Чтобы стать донором кроме паспорта, фотографии 3х4 и военного билета для мужчин, понадобятся результаты флюорографии и акушерского осмотра.

Новости экономики за 14.06.2017-1

СТАТЬ ДОНОРОМ
За сдачу крови можно получить компенсацию 83 рубля, за плазму – до 115. При этом донору положено бесплатное питание перед сдачей и освобождение от работы или учебы.

Кстати, доказано, что донорство оздоравливает организм.

Например, в пять раз снижается риск ишемической болезни.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО?
По итогам мая больше всего подешевели овощи – наши огурцы и помидоры заняли самые большие площади в магазинах.

Незаметно, но все же дешевле стали гречка и пшено.

Кстати, погода все-таки сказалась и на непродовольственных товарах: несмотря на календарное лето, продавцы обуви постепенно снижают цены, в среднем 5 %. И это не все: на каникулах почти на 10 % стали дешевле билеты в цирк.

Полный список майского ценопада:

Новости экономики за 14.06.2017-4

ВИТЕБСК–КАЛИНИГРАД
Из Витебска вновь будут летать самолеты в Калининград. Направление востребовано не только у жителей северного региона, но и у соседних областей.

Рейсы будут организованы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.

50-местный самолет доставит пассажиров до конечной точки чуть больше, чем за час.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Мечты минчан сбываются. Все, чего не хватало жителям города пять лет назад, стало явью. Популярный интернет-портал еще в 2012 году узнал, каких объектов или событий не хватает в Минске. Чаще всего люди жаловались отсутствие велодорожек, уютных парков, концертов на свежем воздухе, уличной еды и кофеен с возможностью взять горячий напиток с собой.

И к банковским новостям. Сегодня ставка рефинансирования – показатель, по которому рассчитываются многие кредиты и займы, – снизилась до 13%. А на торгах относительная стабильность:

евро 2 рубля 10 копеек, доллар 1 рубль и 87 копеек, 100 российских меняют на 3 рубля и 29 копеек.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси проекты реализуются на высоком уровне и с экономией денежных средств: глава представительства Всемирного банка
14 июня 2017 19:42

В Беларуси проекты реализуются на высоком уровне и с экономией денежных средств: глава представительства Всемирного банка

Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 13%
14 июня 2017 07:47

Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 13%

Микрофинансовые и лизинговые компании могут стать источником информации для кредитной истории
13 июня 2017 16:51

Микрофинансовые и лизинговые компании могут стать источником информации для кредитной истории