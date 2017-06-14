Новости экономики за 14.06.2017

Новости Беларуси. Помимо морального фактора сдачи крови, медики не устают напоминать о пользе этого вида процедуры. Сегодня больницы не испытывают дефицита в крови и ее компонентах, в том числе и за счет платного донорства.
Причем денежная компенсация весьма высока.
Чтобы стать донором кроме паспорта, фотографии 3х4 и военного билета для мужчин, понадобятся результаты флюорографии и акушерского осмотра.
СТАТЬ ДОНОРОМ
За сдачу крови можно получить компенсацию 83 рубля, за плазму – до 115. При этом донору положено бесплатное питание перед сдачей и освобождение от работы или учебы.
Кстати, доказано, что донорство оздоравливает организм.
Например, в пять раз снижается риск ишемической болезни.
ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО?
По итогам мая больше всего подешевели овощи – наши огурцы и помидоры заняли самые большие площади в магазинах.
Незаметно, но все же дешевле стали гречка и пшено.
Кстати, погода все-таки сказалась и на непродовольственных товарах: несмотря на календарное лето, продавцы обуви постепенно снижают цены, в среднем 5 %. И это не все: на каникулах почти на 10 % стали дешевле билеты в цирк.
Полный список майского ценопада:
ВИТЕБСК–КАЛИНИГРАД
Из Витебска вновь будут летать самолеты в Калининград. Направление востребовано не только у жителей северного региона, но и у соседних областей.
Рейсы будут организованы два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
50-местный самолет доставит пассажиров до конечной точки чуть больше, чем за час.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Мечты минчан сбываются. Все, чего не хватало жителям города пять лет назад, стало явью. Популярный интернет-портал еще в 2012 году узнал, каких объектов или событий не хватает в Минске. Чаще всего люди жаловались отсутствие велодорожек, уютных парков, концертов на свежем воздухе, уличной еды и кофеен с возможностью взять горячий напиток с собой.
И к банковским новостям. Сегодня ставка рефинансирования – показатель, по которому рассчитываются многие кредиты и займы, – снизилась до 13%. А на торгах относительная стабильность:
евро 2 рубля 10 копеек, доллар 1 рубль и 87 копеек, 100 российских меняют на 3 рубля и 29 копеек.