Новости экономики за 13.11.2018
Новости Беларуси. Как увеличить прибыль за счет разведки углеводородов? Сколько тонн продуктов отправили на хранение в стабфонды столицы? И кто поддержит бизнес-инициативы в регионах страны?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь
Запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 миллиардов тонн. Этого хватит более чем на 160 лет. Флагман мировой калийной промышленности входит в тройку мировых экспортеров калийных удобрений – один из крупнейших налогоплательщиков в стране.
В 2017 году их добыча превышала 46 миллионов тонн. В 2018 году добыча нефти составит более 1,5 миллионов тонн, еще почти столько же – это прирост запасов ископаемого.
Разведка углеводородных запасов требует немало средств, однако в дальнейшем месторождения передаются под добычу и окупаются. Специалисты посчитали, что 1 рубль, вложенный в геологоразведку, в целом дает 5-6 рублей прибыли.
ЗАКРОМА РОДИНЫ
На этой неделе перестанут продавать сельхозпродукцию с машин и лотков. Стоит поторопиться, если еще не успели сделать запасы на зиму.
Ярмарки тоже отгремели. Сработали неплохо. Продали более 9 тысяч тонн продукции в столице на 12 миллионов рублей.
К слову, завершается закладка овощей и фруктов в столичный стабфонд. Помещения для хранения 47 тысяч тонн продуктов оснащены холодильными установками. На межсезонье заложили в том числе 14 тысяч тонн картофеля, 10 тысяч тонн овощей и 4 тысячи тонн яблок.