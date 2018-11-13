Новости экономики за 13.11.2018

Новости Беларуси. Как увеличить прибыль за счет разведки углеводородов? Сколько тонн продуктов отправили на хранение в стабфонды столицы? И кто поддержит бизнес-инициативы в регионах страны? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. Малые и средние предприятия Беларуси получат дополнительную финансовую помощь Запасы калийных солей в Беларуси оцениваются в 7,5 миллиардов тонн. Этого хватит более чем на 160 лет. Флагман мировой калийной промышленности входит в тройку мировых экспортеров калийных удобрений – один из крупнейших налогоплательщиков в стране.

В 2017 году их добыча превышала 46 миллионов тонн. В 2018 году добыча нефти составит более 1,5 миллионов тонн, еще почти столько же – это прирост запасов ископаемого. Разведка углеводородных запасов требует немало средств, однако в дальнейшем месторождения передаются под добычу и окупаются. Специалисты посчитали, что 1 рубль, вложенный в геологоразведку, в целом дает 5-6 рублей прибыли. ЗАКРОМА РОДИНЫ На этой неделе перестанут продавать сельхозпродукцию с машин и лотков. Стоит поторопиться, если еще не успели сделать запасы на зиму.