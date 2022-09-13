Новости экономики за 13.09.2022

Инвесторы уходят из Европы. Какие страны тянут экономику региона на финансовое дно? Почему белорусский картофель фри будут производить круглосуточно и с какими разработками организации газовой отрасли Беларуси приехали в город на Неве? Подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГАЗОВОМ ФОРУМЕ В ПЕТЕРБУРГЕ

В Петербурге проходит XI Международный газовый форум. Ежегодно на мероприятии поднимаются вопросы, актуальные не только для России, но и для всех государств, где нефть и природный газ являются основными энергоносителями. Организации газовой отрасли Беларуси приехали в город на Неве, чтобы обменяться с российскими специалистами опытом в сфере разработки новых технологических решений, а также производства инновационной продукции. Особое внимание будет уделено вопросам импортозамещения, диверсификации экспорта, выстраиванию альтернативных логистических цепочек. МОСКОВСКАЯ БИРЖА: ВХОД ТОЛЬКО ДЛЯ ДРУЗЕЙ