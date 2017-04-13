Новости экономики за 13.04.2017
Новости Беларуси. Спрос на услуги клининговых компаний вырос на треть. Чистый четверг по церковному календарю – дополнительный повод прибегнуть к помощи профессионалов по уборке квартир.
Чистота в квартире в преддверии праздника обойдется в среднем в 40 рублей.
Это при условии, что у вас малогабаритная квартира и окна вы помоете самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ В ЦИФРАХ
Стоимость услуг клининговых компаний варьируется в зависимости от габаритов квартир и комплекса услуг. Минимальный набор, когда помоют полы, сантехнику и вытрут пыль, можно найти и за 30 рублей для однокомнатной квартиры.
Владельцы частных домов готовы заплатить за чистоту всех поверхностей от 100 до 200 рублей.
Для продвинутых пользователей есть услуга экоуборки, то есть без химических очистителей (как правило, с помощью пара). Заплатить придется от 4 рублей за метр квадратный площади.
Уборка на балконе обойдется в 15 рублей, за 10 помоют холодильник, за 7 – люстру, за 8 – одно двустворчатое окно.
ЕСЛИ ТИХО, ТО МОЖНО
Коммунальные службы, в свою очередь, стали оказывать платные бытовые услуги, не связанные с шумом и вибрацией, ранним утром и поздним вечером: с 7:00 до 23:00 каждый день, включая выходные и праздники. Что касается цен на услуги, то каждый ЖЭУ устанавливает их самостоятельно. В перечень платных бытовых услуг входят 28 наименований работ.
Самая дорогая услуга – замена ванны – 56 рублей. Дешевле всего обойдется прочистка трубопровода – 2 рубля.
При оказании платных бытовых услуг учитываются сложность работы и стоимость материалов.
ШАРИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
Два вида детских воздушных шариков, производимых в Индии и Китае, запретили продавать в Беларуси. Причина – несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза и санитарным нормами.
Продукция не прошла контроль по органолептическому показателю «запах».
Речь о наборах надувных шариков для детей от 3 лет и старше.
БОЛТАТЬ – НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ
Витебский регион больше других проводит времени в разговорах по телефону. Первое место в рейтинге общительности занимает деревня Сиротино в Шумилинском районе.
В среднем здесь общаются 918 минут (или 15 часов) в месяц.
Всем остальным белорусам до сиротинцев далеко. На второй строчке жители Лесниково, которые проговаривают ежемесячно по 680 минут. Деревни Витебщины также в призерах в рейтинге самых интернет-активных.
По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль укрепился к корзине валют на 0,04%.
Доллар подешевел почти на 0,5 копейки, курс на 14 апреля – 1,88. Евро вырос на сотые доли копейки: по Нацбанку 2 рубля ровно.
Российский рубль в плюсе и за сотню дают 3,33 копейки белорусского.