Новости экономики за 13.04.2017

Новости Беларуси. Спрос на услуги клининговых компаний вырос на треть. Чистый четверг по церковному календарю – дополнительный повод прибегнуть к помощи профессионалов по уборке квартир.

Чистота в квартире в преддверии праздника обойдется в среднем в 40 рублей.

Это при условии, что у вас малогабаритная квартира и окна вы помоете самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ В ЦИФРАХ

Стоимость услуг клининговых компаний варьируется в зависимости от габаритов квартир и комплекса услуг. Минимальный набор, когда помоют полы, сантехнику и вытрут пыль, можно найти и за 30 рублей для однокомнатной квартиры.

Владельцы частных домов готовы заплатить за чистоту всех поверхностей от 100 до 200 рублей.

Для продвинутых пользователей есть услуга экоуборки, то есть без химических очистителей (как правило, с помощью пара). Заплатить придется от 4 рублей за метр квадратный площади.