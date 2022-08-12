Новости экономики за 12.08.2022

Новости Беларуси. В рамках региональных программ импортозамещения за первое полугодие бизнес произвел продукции более чем на 1,5 миллиарда долларов. Кто помогает предпринимателям встраиваться в кооперационные технологические цепочки? БЖД разработала около 40 новых маршрутов для белорусского экспорта. Хватает ли подвижного состава для обеспечения потребностей белорусских грузоотправителей? И сколько продлится аншлаг в белорусских здравницах? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГЛАВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РОССИЯН В БЕЛАРУСИ НЕИЗМЕНЕН – САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ Главный туристический продукт, за которым россияне едут в Беларусь, пока неизменен. Это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых. В 2022 году в белорусских санаториях сложно со свободными местами: здравницы заполнены как на побережье Сочи, вплоть до сентября – октября. Спрос очень высок. В том числе и потому, что в этой сфере начинается своего рода импортозамещение. Тем туристам, которые ранее летали на радоновые процедуры в чешский Яхимов, туроператоры рекомендуют аналогичное лечение в профильном белорусском санатории в Гродненской области. Концепция идентична европейским – это полный пансион плюс лечение. Аудитория белорусского направления постепенно молодеет, и сейчас все больше едут платежеспособные туристы в возрасте от 25 до 45 лет. Они являются двигателями новых потребительских предпочтений. Благодаря им растет спрос на экскурсионные и туры выходного дня.

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БИЗНЕС ПРОИЗВЕЛ ПРОДУКЦИИ НА 1,5 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА ПОЛГОДА В рамках региональных программ импортозамещения за первое полугодие бизнес произвел импортозамещающей продукции на более чем 1,5 миллиарда долларов. Предпринимателям предлагается встраиваться в кооперационные технологические цепочки вместо ушедших с рынка иностранных поставщиков. Необходимо искать замену комплектующих, по возможности сохранить имеющиеся рынки сбыта, а также переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран. Ускорить работу помогут меры и механизмы, которые предлагают Банк развития, Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Белорусская универсальная товарная биржа.

БЖД РАЗРАБОТАЛА ОКОЛО 40 НОВЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА Профильные ведомства страны работают над оперативной доставкой продукции зарубежным покупателям. Так, на недавнем заседании Совета министров было поручено обеспечить отечественные предприятия достаточным количеством контейнеров, вагонов и железнодорожных платформ, отдавая приоритет экспортерам. В общем объеме грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, доля перевозок на экспорт составляет 39 %. Грузоотправители переориентировали значительную часть экспорта на восточноазиатское направление, а также перестроили логистические схемы доставки товаров. В новых реалиях БЖД совместно с грузовладельцами и логистическими компаниями Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Китая в кратчайшие сроки разработала транспортно-логистические маршруты доставки белорусской продукции более чем в 20 стран мира – порядка 40 маршрутов. Для организации перевозок по новым направлениям задействован подвижной состав как собственников Беларуси (в том числе БЖД), так и операторских компаний других государств, количество которого достаточно для обеспечения потребностей белорусских грузоотправителей.

САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ В июне Беларусь за счет резкого увеличения экспорта товаров почти до уровня прошлого года получила рекордное положительное сальдо внешней торговли товарами – 362 миллиона долларов. По данным Национального банка, по сравнению с маем экспорт товаров в июне вырос на 350,7 миллиона долларов, достигнув 3 миллиардов долларов. Это максимальное значение экспорта с января текущего года. Рост экспорта говорит о постепенном восстановлении объемов внешней торговли по мере налаживания контактов белорусских предприятий с новыми рынками после потери рынков ЕС и Украины.