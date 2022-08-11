Новости экономики за 11.08.2022

Новости Беларуси. Как бизнес адаптирует работу в условиях санкций? За счет чего прогнозируется рост ВВП? Запуск какого платежного сервиса анонсировал процессинговый центр Беларусбанка? Экономический обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. В КИТАЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ. БЕЛОРУСЫ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ШОКОЛАД Белорусские дипломаты посетили городской округ Вэйхай китайской провинции Шаньдун, где представили отечественный шоколад. Делегация из Беларуси приняла участие в церемонии открытия Второй ярмарки импортных товаров.

На экспозиции был представлен белорусский национальный павильон. Наша кондитерская продукция пользовалась большим спросом у участников ярмарки, и они дали высокую оценку шоколадным изделиям. Также на деловой встрече стороны двух стран обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. МИНЭКОНОМИКИ: УБОРОЧНАЯ ПОВЛИЯЕТ НА РОСТ ПРОИЗВОДСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И ВВП В ЦЕЛОМ Уже в августе в правительстве прогнозируют изменение тенденции с ВВП. Реальный сектор продолжает адаптироваться к текущим условиям.

За 6 месяцев 2022 года правительство оценило темп роста ВВП в 95 %, и это ожидаемая динамика развития экономики. Поскольку основная часть валового сбора зерна придется на август, а его объем к тому же увеличится на 20 % к уровню 2021 года. Это, по прогнозам Минэкономики, значительно повлияет на рост производства в агропромышленном комплексе и ВВП в целом. НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ УЖЕ 38 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА ПРОДАЖУ И ПОКУПКУ На электронной площадке импортозамещения товарной биржи собраны 50 тысяч уникальных позиций. В системе уже 38 тысяч заявок на продажу и покупку. На фоне санкционного давления и разрушенных логистических связей биржа создала продукт, который будет помогать предприятиям.

Прежде всего, производителям Беларуси – выходить на новые рынки сбыта, искать новых потребителей, а поставщикам упростит процедуру закупки по максимуму. Площадка как новый инструмент для бизнеса была запущена в мае и уже в первый день ее работы белорусские компании совершили там более 160 сделок. Это комплексное торговое решение, обеспечивающее полный цикл покупки и продажи товара: от поиска лучшего предложения в режиме реального времени до заключения сделки и ее последующего сопровождения. РОССИЯНЕ ПОЕХАЛИ В МИНСК ЗА ЗАРУБЕЖНЫМИ БРЕНДАМИ Россияне заново открывают для себя преимущества отдыха в Беларуси, причем уже с новых сторон. Туроператоры России говорят о всплеске шоппинг-туров в Минск. На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка появился новый тренд – отправляться за покупками в соседнюю страну.

С 8 августа авиакомпания «Белавиа» летает во все аэропорты Москвы ежедневно. Кроме того, белорусский авиаперевозчик выполняет рейсы из Минска в более чем 10 регионов России. Билеты по нынешним временам весьма доступны: перелет в Минск туда и обратно обойдется от 7 до 12 тысяч российских рублей в обе стороны. Некоторые компании говорят о росте спроса на 60 %. Доля сити-туров благодаря такой шопинг-аудитории составляет в продажах турагентств уже 10-15 % от всех бронирований по направлению. У ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТОЧЕК «БЕЛКАРТ» ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ СМАРТФОНОМ У держателей карточек «БЕЛКАРТ» появилась возможность оплачивать покупки смартфоном. Банковский процессинговый центр и белорусская платежная система запустили приложение «БЕЛКАРТ PAY» для бесконтактной оплаты мобильными устройствами.