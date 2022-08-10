Новости экономики за 10.08.2022

Как изменились мировые цены на продовольствие? Почему еда в мире по-прежнему остается менее доступной, чем в предыдущие годы? Белорусская железная дорога активно развивает сотрудничество с портами России. Как идет процесс переориентации экспортных потоков и можно ли продать бизнес за один евро? Экономический обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ ТЕТРАПАКА ИЗ КИТАЯ НАЧАЛИСЬ В БЕЛАРУСЬ Первые поставки Tetra Pak из Китая начались в Беларусь. И это первый шаг на пути импортозащения упаковки, к которой уже привыкли покупатели.

Ранее в Минсельхозпроде отмечали сложности с наличием упаковки для жидких пищевых продуктов, из-за чего некоторый ассортимент молочной продукции был сокращен. На ряде предприятий производственные линии были настроены, и нужно время, чтобы перестроить работу. Технология производства упаковки не уникальна и работа по диверсификации тары идет – это и полиэтилен, и пластик, и просто картон. Еще в марте производитель упаковки Tetra Pak в России заявил, что сокращает инвестиции и новые проекты. В итоге на этой неделе шведская компания продала россиянам свой бизнес за один евро. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РЕЗКО УПАЛИ В ИЮЛЕ По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость продуктов питания на глобальных рынках по итогам прошлого месяца заметно снизилась. Индекс цен на продовольствие, с помощью которого отслеживается ежемесячное изменение стоимости продуктовой корзины в мире, упал на 8,6 % по сравнению с июнем.

В то же время цены на сахар, молочные продукты и мясо также снизились, однако в меньшей степени. Несмотря на положительные тенденции, еда в мире по-прежнему остается менее доступной, чем в предыдущие годы: в ФАО отмечают, что индекс продовольственных цен в июле все еще был на 13 % выше, чем в аналогичный период 2021 года. БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА АКТИВНО РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОРТАМИ РОССИИ Белорусская железная дорога активно развивает сотрудничество с портами России. Теперь белорусские грузы направляются в том числе в Астраханский, Восточный, Владивостокский, Новороссийский, Ейский порты и Ростовский. Также проводится работа по организации перевозок в направлении портов Северо-Западного региона России.

Главная задача в ситуации с санкциями – более активно продвигать товары на предприятия России и весь ЕАЭС. За полгода через порт Санкт-Петербурга было перевезено почти 900 тысяч тонн грузов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Одним из стратегических направлений экспорта в контейнерах является Китай и страны Азиатского региона. Уже реализованы проекты по доставке целлюлозы, мясо-молочной продукции, сахарного песка, сухого молока, а также в сфере деревообрабатывающей отрасли. Сегодня доля КНР в объеме перевозимых белорусских внешнеторговых грузов составляет 49 %. АВТОБУСЫ МАЗ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ РОССИИ В ИЮЛЕ Автобусы МАЗ заняли второе место на рынке России в июле. Российские компании и перевозчики приобрели 904 новых автобуса. Аналитики посчитали, что 62 % купленных автобусов были российского производства, 22,5 % – белорусского.

Совсем небольшая доля пришлась на продукцию китайского автопрома. В модельном рейтинге лидирует российский ПАЗ. А вот на втором месте наш МАЗ-203: за минувший месяц Россия купила 105 автобусов этой модели. ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ ЧАЩЕ ПРОДАЮТ, ЧЕМ ПОКУПАЮТ Растущее сальдо внешней торговли на фоне снижения объемов импорта, а также сокращение спроса на иностранную валюту содействуют дальнейшему укреплению белорусского рубля. Иностранную валюту чаще продают, чем покупают.