Новости экономики за 10.08.2022
Как изменились мировые цены на продовольствие? Почему еда в мире по-прежнему остается менее доступной, чем в предыдущие годы? Белорусская железная дорога активно развивает сотрудничество с портами России. Как идет процесс переориентации экспортных потоков и можно ли продать бизнес за один евро?
Экономический обзор Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ ТЕТРАПАКА ИЗ КИТАЯ НАЧАЛИСЬ В БЕЛАРУСЬ
Первые поставки Tetra Pak из Китая начались в Беларусь. И это первый шаг на пути импортозащения упаковки, к которой уже привыкли покупатели.
Ранее в Минсельхозпроде отмечали сложности с наличием упаковки для жидких пищевых продуктов, из-за чего некоторый ассортимент молочной продукции был сокращен. На ряде предприятий производственные линии были настроены, и нужно время, чтобы перестроить работу. Технология производства упаковки не уникальна и работа по диверсификации тары идет – это и полиэтилен, и пластик, и просто картон. Еще в марте производитель упаковки Tetra Pak в России заявил, что сокращает инвестиции и новые проекты. В итоге на этой неделе шведская компания продала россиянам свой бизнес за один евро.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ РЕЗКО УПАЛИ В ИЮЛЕ
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, стоимость продуктов питания на глобальных рынках по итогам прошлого месяца заметно снизилась. Индекс цен на продовольствие, с помощью которого отслеживается ежемесячное изменение стоимости продуктовой корзины в мире, упал на 8,6 % по сравнению с июнем.
В то же время цены на сахар, молочные продукты и мясо также снизились, однако в меньшей степени. Несмотря на положительные тенденции, еда в мире по-прежнему остается менее доступной, чем в предыдущие годы: в ФАО отмечают, что индекс продовольственных цен в июле все еще был на 13 % выше, чем в аналогичный период 2021 года.
БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА АКТИВНО РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОРТАМИ РОССИИ
Белорусская железная дорога активно развивает сотрудничество с портами России. Теперь белорусские грузы направляются в том числе в Астраханский, Восточный, Владивостокский, Новороссийский, Ейский порты и Ростовский. Также проводится работа по организации перевозок в направлении портов Северо-Западного региона России.
Главная задача в ситуации с санкциями – более активно продвигать товары на предприятия России и весь ЕАЭС. За полгода через порт Санкт-Петербурга было перевезено почти 900 тысяч тонн грузов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Одним из стратегических направлений экспорта в контейнерах является Китай и страны Азиатского региона. Уже реализованы проекты по доставке целлюлозы, мясо-молочной продукции, сахарного песка, сухого молока, а также в сфере деревообрабатывающей отрасли. Сегодня доля КНР в объеме перевозимых белорусских внешнеторговых грузов составляет 49 %.
АВТОБУСЫ МАЗ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ РОССИИ В ИЮЛЕ
Автобусы МАЗ заняли второе место на рынке России в июле. Российские компании и перевозчики приобрели 904 новых автобуса. Аналитики посчитали, что 62 % купленных автобусов были российского производства, 22,5 % – белорусского.
Совсем небольшая доля пришлась на продукцию китайского автопрома. В модельном рейтинге лидирует российский ПАЗ. А вот на втором месте наш МАЗ-203: за минувший месяц Россия купила 105 автобусов этой модели.
ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ ЧАЩЕ ПРОДАЮТ, ЧЕМ ПОКУПАЮТ
Растущее сальдо внешней торговли на фоне снижения объемов импорта, а также сокращение спроса на иностранную валюту содействуют дальнейшему укреплению белорусского рубля. Иностранную валюту чаще продают, чем покупают.
Исходя из данных Нацбанка, предприятия в июле продали на 141 миллион долларов больше, чем купили. Физлица также продолжили оставаться чистыми продавцами валюты. По итогам месяца продали на 38,9 миллиона долларов больше, чем купили. Превышение продажи валюты над ее покупкой позволило Нацбанку пополнить резервы за счет скупки излишков на бирже, что в свою очередь привело к росту ЗВР.