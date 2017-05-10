Новости экономики за 10.05.2017

Новости Беларуси. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проверит Комитет государственного контроля. Ревизоры проанализируют не только работу коммунальных служб, но и смежных организаций, которые имеют отношение к этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РЕВИЗИЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Ревизоры проанализируют всю систему работы подрядчиков, а также эффективность работы самих коммунальных служб и те цифры, которые они закладывают в наши квартирные счета. Напомним, что повышение тарифов в этом году не планируется, возможна лишь индексация. При этом проходить она будет в пределах ежеквартального темпа роста номинальной зарплаты.

ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Популярная поисковая система проанализировала поведение покупателей в Интернете и их отношение к одежде. Как правило, пользователи женщины, которые заказывают по три вещи и в итоге выкупает большую часть заказа. При этом покупки совершают примерно с третьего визита в магазин. Среди приоритетов – возможность выбрать товар по низкой цене, безопасность совершения покупок, хорошие фотографии каждого предмета и быстрая доставка. Кстати, из-за поздней весны летние модели не пользуются спросом и многие продавцы готовы снизить цены, несмотря на то, что, судя по календарю, лето все-таки наступит.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО

Если выпускники школ еще не определились с выбором специальности, то самое время присмотреться к профессиям будущего. Перспективы – у компьютерных асов. Цифровой лингвист, проектировщик 3D-печати, проектировщик домашних роботов и финансовой траектории, специалист по цифровой безопасности и виртуальной реальности. Из офлайн-специальностей выделяют инженеров по усилению старых строительных конструкций. К слову, большинство таких дисциплин читают в белорусских университетах.

И к новостям работы валютно-фондовой биржи. Никаких значительных изменений после майских праздников не наблюдается. Евро 2 рубля и 5 копеек, доллар 1 рубль и 88 копеек, 100 российских рублей меняют на 3 рубля и 25 копеек.