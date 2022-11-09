Новости экономики за 09.11.2022
Как хороший урожай позволил восстановить и увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всем Евразийском экономическом союзе? Почему российская алмазодобывающая отрасль заинтересована в поставках белорусской спецтехники? Как защитить права и интересы предпринимателей и потребителей России и Беларуси?
Об этом и других заметных событиях делового мира в обзоре Натальи Надольской. Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ
Соглашение позволит создать организационные и правовые основы для защиты конкурентной среды и обеспечения свободного перемещения товаров на территории двух стран. А антимонопольные органы будут совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению.
Единые правила ведения бизнеса в обоих государствах позволят защитить права и интересы предпринимателей и потребителей. При этом, по предписанию данного документа, органы власти России и Беларуси будут пресекать любые проявления монополизма.
БелАЗ поставит партию самосвалов на алмазное месторождение в Архангельской области. Подробнее здесь.
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ВЫРОСЛО НА 5,4 %
Хороший урожай, главным образом зерновых и зернобобовых культур, позволил восстановить и увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всем Евразийском экономическом союзе. По данным ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах – членах ЕАЭС: в Казахстане – на 6,9 %, Кыргызстане – на 6,5 %, России – на 5,2 %, Беларуси – на 4,9 %, Армении – на 0,5 %.
Растет и животноводческий сектор – в нем в физических объемах Беларусь на втором месте по производству молока: за три квартала получено почти 6 миллионов тонн. Больше только в России – 25,3 миллиона тонн. На третьей позиции Казахстан – более 5 миллионов.
ДОЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛЛАРА В РЕЗЕРВАХ ЦЕНТРОБАНКОВ ПЛАНОМЕРНО СНИЖАЕТСЯ
Еще пять лет назад она составляла 65 %, а уже в начале 2022 года – 59 %. Эксперты объясняют такое явление стремлением США к валютному доминированию. При таком раскладе многие страны воспринимают золото как привлекательную альтернативу.
Журналисты уже сравнивают попытки стран нарастить запасы золота с подготовкой к апокалипсису. Кроме Китая и России, золото также активно скупают Турция, Индия, Саудовская Аравия, Египет и Ирак. Некоторые страны стремятся к наращиванию своих запасов драгоценного металла на фоне ухудшения взаимоотношений с Соединенными Штатами.
Цену на квадратный метр жилья с господдержкой привязали к средней зарплате в Беларуси. Читайте здесь.