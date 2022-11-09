Новости экономики за 09.11.2022

Как хороший урожай позволил восстановить и увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всем Евразийском экономическом союзе? Почему российская алмазодобывающая отрасль заинтересована в поставках белорусской спецтехники? Как защитить права и интересы предпринимателей и потребителей России и Беларуси? Об этом и других заметных событиях делового мира в обзоре Натальи Надольской. Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ Соглашение позволит создать организационные и правовые основы для защиты конкурентной среды и обеспечения свободного перемещения товаров на территории двух стран. А антимонопольные органы будут совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению.

Единые правила ведения бизнеса в обоих государствах позволят защитить права и интересы предпринимателей и потребителей. При этом, по предписанию данного документа, органы власти России и Беларуси будут пресекать любые проявления монополизма. БелАЗ поставит партию самосвалов на алмазное месторождение в Архангельской области. Подробнее здесь. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЕАЭС ВЫРОСЛО НА 5,4 % Хороший урожай, главным образом зерновых и зернобобовых культур, позволил восстановить и увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всем Евразийском экономическом союзе. По данным ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах – членах ЕАЭС: в Казахстане – на 6,9 %, Кыргызстане – на 6,5 %, России – на 5,2 %, Беларуси – на 4,9 %, Армении – на 0,5 %.