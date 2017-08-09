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Новости экономики за 09.08.2017

09 августа 2017 16:56
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Новости Беларуси. Белорусы по-прежнему являются основными продавцами на валютном рынке. В июле чистая продажа превысила 160 млн долларов. Это на четверть меньше июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом за полгода физические лица продали валюты больше, чем купили почти в полтора раза. Для сравнения: компании и организации продают и покупают примерно равный объем.

О курсах валют на 10 августа. Доллар – 1 рубль 95 копеек, евро – 2 рубля 29 копеек. За сотню российских рублей предлагают 3 рубля 25 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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