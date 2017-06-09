Новости экономики за 09.06.2017

Новости Беларуси. На рынках составили ценовую карту черешни. Каждую неделю ассортимент, в зависимости от страны-поставщика, будет обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на прилавках в основном греческие ягоды, но вот-вот массово появится урожай из Молдовы и Узбекистана. Тогда и стоит ждать снижения стоимости. А вот спрос на картофель в 2017 году должен превысить предложение. Из-за майских заморозков часть ранних посадок пострадала. СЕЗОН ДОРОГОГО КАРТОФЕЛЯ

Но многие фермерские хозяйства подстраховались, расширив площади.

На данный момент килограмм молодых клубней стартует от 40 копеек. Осенью, в сезон пикового предложения, эта цена может быть ненамного ниже. Напомним, что в 2016 году был хороший урожай и картофель продавался по 15 копеек за килограмм, а в некоторых случаях еще дешевле. ИМПОРТ ОВОЩЕЙ И СУХОФРУКТОВ

На брюссельскую капусту, финики, фисташки, изюм различных сортов отменили временные пониженные пошлины. Таким образом, стоимость ввоза этих товаров увеличится в среднем на 5 %. Снизить ставки решили в 2016 году из-за валютных рисков и дальнейшего роста цена на эти группы товаров. Что примечательно, несмотря на это цены на овощи и сухофрукты должны остаться прежними за счет стабильного валютного курса. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАКИСТАНОМ

Поставки детского питания из Беларуси в Пакистан в 2017 году планируют довести до 1 миллиона 100 тысяч долларов. В Минске с визитом находится делегация из этой страны, обсуждают перспективные для углубления отношений направления.