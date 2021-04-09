Новости экономики за 09.04.2021

Новости Беларуси. Какие грузы кроме нефтепродуктов готовы принимать российские порты? Какие госорганы будут направлять сведения в Министерство по налогам и сборам о доходах физлиц? И какие поезда в российском направлении запускает Белорусская железная дорога? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. РЖД ГОТОВЫ ПЕРЕВЕЗТИ ЛЕС И УДОБРЕНИЯ ИЗ БЕЛАРУСИ В РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ Российские железные дороги готовы принять к перевозке не только белорусские нефтепродукты, но и лес, и удобрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1,5-2 миллиона тонн лесных грузов в общем объеме – цифры вполне подъемные при переориентации белорусских грузов в российские порты.

Поскольку основные потребители «Беларуськалия» располагаются в том числе в Китайской Народной Республике, то российская сторона готова организовать перевозки удобрений как через погранпереходы, так и через порты Дальнего Востока. Интерес к перевалке белорусских грузов проявляют и порты черноморского побережья. Перевалка нефтепродуктов через российские порты идет с превышением запланированных объемов. В марте было отгружено на четверть больше, а в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей.

БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ Беларусь может увеличить поставки сельскохозяйственной техники в Оренбургскую область. В планах двустороннего сотрудничества – создание дилерских и сервисных центров, а также специализированного класса на базе аграрного вуза, где будущие механизаторы могли бы пройти спецподготовку для работы с белорусской техникой.

В 2020 году в Оренбургскую область было поставлено 200 тракторов «Беларус», 24 комбайна зерноуборочных «Полесье». В целом же местные аграрии получили 280 белорусских комбайнов. Всего в Оренбургской области зарегистрировано семь предприятий с участием белорусского капитала. МНС БЕЛАРУСИ БУДЕТ ВЕСТИ БАЗУ ДАННЫХ УЧЕТА ДОХОДОВ ФИЗЛИЦ Министерство по налогам и сборам будет вести базу данных учета доходов физлиц. Решение правительства по запуску такой системы предполагает, что в нее будут включать не только информацию о зарплате, но также по другим выплатам.

Минтруда будет предоставлять сведения о выплатах пособий, пенсий, стипендий, матпомощи; Минфин и «Белгосстрах» – данные о полученных страховых выплатах; Национальное кадастровое агентство предоставит информацию о выручке от продажи дома, квартиры, дачи; операторы почтовой связи и банки расскажут о переведенных или полученных из-за границы переводах. БЖД ЗАПУСКАЕТ ПОЕЗДА В МОСКВУ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И АДЛЕР С 13 апреля Белорусская железная дорога открывает сообщение между Брестом и Санкт-Петербургом. Поезд будет курсировать каждый день. Состав по маршруту Минск – Москва, который возобновился в феврале 2021 года, с 13 апреля станет ежедневным.