Новости экономики за 08.09.2017

Новости Беларуси. Брусника победила виноград: еще до начала осенних ярмарок, где цены традиционно ниже, стоимость садовых гроздьев не превышает 1,5 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зато брусника и малина стоят в три раза дороже. Цена на помидоры не меняются уже вторую неделю до 2,5 рублей. Стабильны даже цены на черри – в среднем на 30 копеек дороже остальных сортов. Самое время покупать картофель, средняя стоимость 50 копеек. И время идти за перцем, редисом, баклажаном – цена этих овощей редко превышает 1 рубль. Из фруктов больше всего подешевели инжирные персики – до 2 рублей за килограмм.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЯД

Ученые выяснили, что чаще всего мы делаем покупки из горизонтальных рядов товаров. Человеческий глаз устроен таким образом, что мы сканируем в первую очередь эту плоскость, а не вертикаль. Товары на горизонтальных рядах кажутся нам разнообразнее, ярче и привлекательнее. Таким способом стимулируется спрос и покупатели охотно расстаются с большей суммой денег. РУКОВОДИТЕЛЯМ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Если раньше у директора был потолок – не более чем 3,5 средние зарплаты по предприятию, то теперь зарплата руководителя может превышать среднюю в пять раз. Конечно, для этого должны быть основания, например, успешная деятельность, приносящая доходы. Напоминаем, с 1 сентября выросла до 33 рублей тарифная ставка первого разряда. От ее размера, как известно, зависят оклады бюджетников. МНОГО ЛЕСА

Крупные экспортные торги лесом состоялись на Белорусской универсальной товарной бирже.