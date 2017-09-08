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Новости экономики за 08.09.2017

08 сентября 2017 17:35
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Новости Беларуси. Брусника победила виноград: еще до начала осенних ярмарок, где цены традиционно ниже, стоимость садовых гроздьев не превышает 1,5 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зато брусника и малина стоят в три раза дороже.

Цена на помидоры не меняются уже вторую неделю до 2,5 рублей. Стабильны даже цены на черри – в среднем на 30 копеек дороже остальных сортов. Самое время покупать картофель, средняя стоимость 50 копеек. И время идти за перцем, редисом, баклажаном – цена этих овощей редко превышает 1 рубль. Из фруктов больше всего подешевели инжирные персики – до 2 рублей за килограмм.

Новости экономики за 08.09.2017-1

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЯД
Ученые выяснили, что чаще всего мы делаем покупки из горизонтальных рядов товаров. Человеческий глаз устроен таким образом, что мы сканируем в первую очередь эту плоскость, а не вертикаль. Товары на горизонтальных рядах кажутся нам разнообразнее, ярче и привлекательнее.

Таким способом стимулируется спрос и покупатели охотно расстаются с большей суммой денег.

РУКОВОДИТЕЛЯМ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Если раньше у директора был потолок – не более чем 3,5 средние зарплаты по предприятию, то теперь зарплата руководителя может превышать среднюю в пять раз. Конечно, для этого должны быть основания, например, успешная деятельность, приносящая доходы.

Напоминаем, с 1 сентября выросла до 33 рублей тарифная ставка первого разряда. От ее размера, как известно, зависят оклады бюджетников.

МНОГО ЛЕСА
Крупные экспортные торги лесом состоялись на Белорусской универсальной товарной бирже.

Новости экономики за 08.09.2017-4

За одну торговую сессию отечественные экспортеры продали свыше 71 тысячи кубических метров пиломатериалов и 40 тысяч кубических метров топливной щепы на 8 миллионов евро.

Эти торги стали вторыми по объему продаж в 2017 году (немного не дотянули до июльского рекорда, тогда сумма сделок за сутки превысила 11 миллионов евро).

И к курсам валют. На торгах доллар и евро разошлись в разные стороны. За американца предлагают 1 рубль и 92 копейки, европейца оценили в 2 рубля и 30 копеек. За 100 российских рублей предлагают 3 рубля и 37 копеек.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика

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