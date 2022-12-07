Новости экономики за 07.12.2022

Золотовалютные резервы страны снова в плюсе. Какая прибавка за ноябрь? В Подмосковье откроется торговый дом белорусских производителей. Какую продукцию представят флагманы отечественной промышленности? Торговый оборот между Беларусью и Иркутской областью в 2022 году уже составил 100 миллионов долларов. Какие перспективы дальнейшего сотрудничества? Об этом в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. VII ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ С ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ РОССИИ В Иркутске с деловым визитом находится белорусская делегация. Бизнес-партнеры двух стран встретились на бирже деловых контактов.

В составе нашей делегации – специалисты 30 крупнейших предприятий Беларуси. С иркутской стороны в переговорах участвуют более 90 представителей крупного и среднего бизнеса. Сегодня наша страна – один из основных поставщиков специальной дорожной техники в этот российский регион. Там открыт сервисный центр по ее обслуживанию. Наша делегация посетила ряд крупнейших предприятий Иркутской области, в частности те, что выпускают медикаменты и промышленную гидравлику. Познакомилась с ассортиментом белорусского торгового дома, товары которого пользуются большим спросом среди сибиряков. Перспектив для сотрудничества много. Основные его аспекты включат в план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Беларуси и Иркутской области. Более 100 представителей бизнеса Беларуси и Иркутской области встретились на бирже деловых контактов. В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРОЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ