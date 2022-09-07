Новости экономики за 07.09.2022

Беларусь и Самарская область будут сотрудничать в сфере биржевой торговли. Поможет ли участие в торгах найти новых деловых партнеров? В российский фондовый рынок напрямую инвестируют почти пять тысяч белорусов. О каких суммах идет речь? И почему, по мнению аналитиков, Беларуси удается сохранять высокие доходы от внешней торговли?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ