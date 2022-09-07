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Новости экономики за 07.09.2022

07 сентября 2022 15:16
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Беларусь и Самарская область будут сотрудничать в сфере биржевой торговли. Поможет ли участие в торгах найти новых деловых партнеров? В российский фондовый рынок напрямую инвестируют почти пять тысяч белорусов. О каких суммах идет речь? И почему, по мнению аналитиков, Беларуси удается сохранять высокие доходы от внешней торговли?

Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Новости экономики за 07.09.2022-1

Региональный Центр развития предпринимательства Самарской области аккредитовался на Белорусской универсальной товарной бирже. Многие иностранные компании, в том числе из России, используют биржу не только как площадку для заключения сделок, но и как маркетинговый инструмент. Участие в торгах дает им возможность следить за динамикой биржевых цен, анализировать спрос и предложение, находить новых деловых партнеров. В этом контексте аккредитация Центра развития предпринимательства Самарской области в качестве посетителя торгов – первый практический шаг по вовлечению в биржевую торговлю субъектов малого и среднего бизнеса из данного региона России.

ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛГОСПИЩЕПРОМА ЗАПУСТИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Новости экономики за 07.09.2022-4

Предприятия «Белгоспищепрома» запустили производство новогодних подарков. Всего к праздничному сезону планируется выпустить около 70 наименований сладких наборов весом от 300 грамм до 3 килограмм. Помимо 2 миллионов баулов на внутренний рынок, подарочные наборы уйдут на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, США и Латвию. Процесс комплектации подарков очень ответственный и трудоемкий, происходит вручную, потому начинается примерно за 3,5 месяца до новогодних праздников. На это время предприятия набирают дополнительный персонал в фасовочные цеха.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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