Новости экономики за 07.02.2017

Новости Беларуси. На социальную сферу Беларусь тратит 44% бюджета страны. В 2017 году увеличат расходы на здравоохранение, науку, образование. Почти полмиллиарда рублей направят и на дополнительную поддержку многодетных семей, в том числе и на финансирование социальных услуг. Об этом и не только расскажет Наталья Надольская в экономическом обзоре вторника.

НЯНЯ В ПОМОЩЬ

В Беларуси растет спрос на социальные услуги няни по уходу за детьми. В 2016 году почти 2000 семей воспользовались такой помощью государства. Это на 600 семей больше, чем годом ранее. Бесплатно услуги няни предоставляются семьям, воспитывающим двойню, тройню, а также семьям с детьми-инвалидами в возрасте до 4 лет. Имеют право воспользоваться этой соцуслугой и семьи с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, которые не посещают учреждения образования и обучаются на дому.

НЕ ОТМЕНИЛИ, НО ПЕРЕНЕСЛИ

Срок обязательной сертификации бытовой техники перенесен на 2018 год. Правительство объяснило введение отсрочки необходимостью защитить интересы потребителей. Изначально сертификация должна была быть введена к 1 февраля 2017 года. Ранее бизнес-сообщество негативно восприняло решение о введении национальной сертификации. Импортеры отмечали, что это приведет к удорожанию импортной бытовой техники и электроники. Кто-то и вовсе в национальной сертификации не видит необходимости, поскольку все ведущие мировые производители самостоятельно стремятся подтверждать заявленные в техпаспорте изделия параметры.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ В ЕВРОПЕ

В Беларуси продается самый дешевый бензин в Европе. В пятерку лидеров с самыми низкими ценами вошли Казахстан, Беларусь, Россия, Украина, Болгария. В конце списка находятся страны с самой высокой ценой на бензин: Дания, Норвегия, Италия, Греция, Нидерланды.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю. Доллар вырос на полкопейки. Курс на завтра – 1,91. Евро снизился почти на копейку. Завтра по Нацбанку 2 рубля 4 копейки. Российский рубль опустился на полторы копейки и за 100 российских дают 3 рубля 24 копейки белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.