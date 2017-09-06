Новости экономики за 06.09.2017
Новости Беларуси. Более пяти тысяч семей получат ключи от квартир, которые построят с привлечением государственных субсидий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возводить жилье будут с помощью банковских займов, проценты по которым владельцы социальных квартир будут погашать как самостоятельно, так и с помощью субсидий.
Оплата будет привязана к ставке рефинансирования, которая, напомню, медленно, но верно снижается. + 2 % для семей с тремя детьми и детям-сиротам, + 3 % с большим количеством детей.
ЖИЛЬЁ С ПОДДЕРЖКОЙ
В ближайший год таких домов будет почти 70 – по всей стране, самое большое количество в столице, больше тысячи квартир и чуть меньше – в Гродненской области. Общая площадь возводимого жилья с привлечением субсидий – более трехсот тысяч квадратных метров.
ЧЕКИ ЗА ПИТАНИЕ
Оплатить школьное питание в Минске можно через ЕРИП. Если лицевой счет ученика состоит из 10 знаков, то деньги можно перечислить и через инфокиоски, банкоматы, мобильный банкинг и почтовые отделения. Если же личный номер школьника 16-тизначный, то платеж будет осуществляться с помощью карты учащегося – в инфокиоске или через интернет-банкинг. Никакие комиссии не взимаются. Что касается личного номер ученика, то он закрепляется до конца11 класса и может меняться только при смене школы.
ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ
Через Минск из Китая в Европу в 2017 году проследует более шестисот тысяч железнодорожных контейнеров. На данный момент, именно из Ченду – крупнейшего логистического узла отправляются на другую часть континента одежда, обувь, продукты питания и электроника. Благодаря модернизации от Китая до Варшавы путь сократился до 10 дней. За это время состав преодолевает около 10 тысяч километров. Конечной точкой многих рейсов являются Нидерланды или Германия.
А теперь к курсам валют. Евро укрепился – итого 2 рубля и 29 копеек, доллар оценили в 1 рубль и 92 копейки, за сотню российских рублей предлагают 3 рубля и 33 копейки.