Новости экономики за 06.09.2017

Новости Беларуси. Более пяти тысяч семей получат ключи от квартир, которые построят с привлечением государственных субсидий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возводить жилье будут с помощью банковских займов, проценты по которым владельцы социальных квартир будут погашать как самостоятельно, так и с помощью субсидий.

Оплата будет привязана к ставке рефинансирования, которая, напомню, медленно, но верно снижается. + 2 % для семей с тремя детьми и детям-сиротам, + 3 % с большим количеством детей.