Новости экономики за 06.06.2017

Новости Беларуси. Беларусь и страны Африки рассчитывают увеличить товарооборот до 3 миллиардов долларов. Так, в Минске 6 июня прошел первый совместный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи – более 70 представителей власти и бизнесменов из жаркого континента.

Речь идет не только о поставках молочной и мясной продукции, но и о самих сельскохозяйственных технологиях. Еще одно направление – соглашение между африканским экспортно-импортным банком и Банком развития по открытию кредитной линии для закупки белорусских товаров.