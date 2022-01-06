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Новости экономики за 06.01.2022

06 января 2022 14:47
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Почему подскочили мировые цены на уран, как перегрузка портов повлияла на рост цен на морские перевозки и что держит золотовалютные резервы на отметке двухлетнего максимума?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 06.01.2022-1

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ НА 1 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛИ 8,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В ЭКВИВАЛЕНТЕ

Золотой запас страны на начало 2022 года – 8 миллиардов 425 миллионов долларов в эквиваленте. Это почти на 1 миллиард больше, чем год назад. Текущее значение ЗВР находится около двухлетнего максимума. К концу 2022 года в хранилище Нацбанка должно быть не менее 7 миллиардов. Это минимальная планка.

Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты, распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.

Новости экономики за 06.01.2022-4

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ С ЯНВАРЯ ПО НОЯБРЬ ВЫРОС НА 16 %

Экспорт белорусского продовольствия с января по ноябрь 2021 года вырос на 16 %, за рубеж отправили продукции на более 6 миллиардов долларов. Прирост валютной выручки – более 800 миллиона долларов. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет.

Белорусское продовольствие поставлялось в 106 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 12 %. Почти наполовину выросли поставки в страны дальнего зарубежья. Экспорт молока в плюсе на 10 %, мяса – на 17 %, рыбы – на 25 %.

Новости экономики за 06.01.2022-7

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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