Новости экономики за 06.01.2022

Почему подскочили мировые цены на уран, как перегрузка портов повлияла на рост цен на морские перевозки и что держит золотовалютные резервы на отметке двухлетнего максимума?

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ НА 1 ЯНВАРЯ СОСТАВИЛИ 8,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ В ЭКВИВАЛЕНТЕ

Золотой запас страны на начало 2022 года – 8 миллиардов 425 миллионов долларов в эквиваленте. Это почти на 1 миллиард больше, чем год назад. Текущее значение ЗВР находится около двухлетнего максимума. К концу 2022 года в хранилище Нацбанка должно быть не менее 7 миллиардов. Это минимальная планка.

Росту уровня золотовалютных резервов в 2021 году способствовали покупка Национальным банком иностранной валюты, распределение специальных прав заимствования Международного валютного фонда, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.