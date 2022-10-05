Новости экономики за 05.10.2022

В Башкортостане будут собирать более 50 белорусских тракторов в год. Попадет ли наша техника в местные программы поддержки сельхозпроизводителей? Почему в стране растет рынок страхования и какие прогнозы по развитию мировой экономики озвучили в МВФ? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРОХОДИТ САМОЕ СЕРЬЕЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ СО ВРЕМЕН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ С таким заявлением выступает Международный валютный фонд. Рост цен на продовольствие и энергоносители и расширение инфляции сильнее всего бьют по наиболее уязвимым слоям населения – как раз в то время, когда высокий уровень долга и ужесточение глобальных финансовых условий еще больше затрудняют правительствам поддержку нуждающихся. Дефицит рабочей силы и перебои с поставками. Уровень государственного и частного долга достиг новых максимумов. Ввиду более ограниченных бюджетных возможностей странам потребуется принимать все более сложные компромиссные решения в области экономической политики, чтобы противодействовать растущей инфляции.

В БАШКОРТОСТАНЕ БУДУТ СОБИРАТЬ БОЛЕЕ 50 БЕЛОРУССКИХ ТРАКТОРОВ В ГОД Минский тракторный завод намерен подтвердить авторитет своей марки, на этот раз благодаря расширению модельного ряда продукции. Уже достигнута договоренность об организации сборочного производства гусеничных тракторов в Уральском экономическом районе. Выпускаемые в Уфе тракторы BELARUS, в том числе оснащенные навигационными устройствами, участвуют в региональной программе субсидирования Башкортостана. МТЗ рассчитывает, что и гусеничные тракторы смогут попасть в местные программы поддержки сельхозпроизводителей, распространяющиеся на технику, которая произведена в Российской Федерации. И часть их стоимости будет компенсироваться конечному потребителю.

В СТРАНЕ ВЫРОС РЫНОК СТРАХОВАНИЯ Взносы страховых компаний за 8 месяцев составили около 1,2 миллиарда рублей. Плюс 3 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост есть и в добровольных видах страхования, и в обязательных. Напомним, с 1 октября в Беларуси добавился новый вид дополнительного накопительного пенсионного страхования. Копить себе на «вторую пенсию» можно только через госкомпанию «Стравита». Ежемесячный взнос может быть от 1 % до 10 % от зарплаты.