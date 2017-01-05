Новости экономики за 05.01.2017

Новости Беларуси. В Беларуси с приходом сильных морозов подключили дополнительное оборудование, чтобы обеспечить в квартирах и домах комфортную температуру, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ТЕПЛО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ

Все энергоснабжающие предприятия готовы оперативно реагировать на изменение погодных условий. В режиме онлайн идет анализ работы оборудования генерирующих источников энергосистемы. Понижение температуры воздуха не спровоцировало рост электропотребления. В первые дни января некоторые предприятия даже снижают эти показатели за счет новогодне-рождественских праздников и каникул.

УТРОМ – ДЕШЕВЛЕ

Кто ходит в магазины по утрам, тот может сэкономить. До 10% по среднему чеку. Так, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям более чем в 300 магазинах столицы в утреннее время с 9:00 до 12:00 предоставляется скидка в 3%. Льготой пользуются более полумиллиона человек. Крупные универмаги Минска предоставляют 10-процентную скидку на непродовольственные товары тем, чей уровень достатка ниже допустимой нормы. По сниженным ценам покупают товары более 20 тысяч нуждающихся в социальной поддержке.

ЗОЛОТО В ЗАПАСЕ

Золотовалютные резервы страны за год выросли на 18%, или более 750 миллионов долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозных показателей. Рост наблюдался в течение 11 месяцев – рекорд продолжительности с 2003 года. Выйти на такие показатели позволили средства от продажи Нацбанком и Минфином облигаций в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

ПОВОД ВЫЙТИ ИЗ ДОМА

Увеличился спрос на инвентарь для зимних видов спорта. Коньки, лыжи, санки, тюбинги – за время зимних каникул продажи выросли на треть. Вырос спрос и на услуги проката. Так за аренду горнолыжного или сноубордического комплекта взрослые заплатят от 8 до 10 рублей в час, дети от 4 до 5 рублей. За помощь инструктора придется заплатить от 25 рублей в час. Забраться в гору на подъемнике – 1,5 рубля для взрослых, 1 рубль для детей. Прокат коньков – от 1,5 до 3 рублей за час. Катание на льду от 2,5 до 3,5 рублей за сеанс. Снегоход с инструктором за 1 поездку обойдется в 8 рублей.

ЧТОБЫ НЕ ЗАГЛОХНУТЬ

Необходимые резервы дизельного топлива с предельной температурой фильтруемости до -32 °С созданы на нефтепредприятиях страны. В связи с похолоданием автолюбителям рекомендуют использовать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками. На световых табло автозаправок такое топливо обозначено значком «снежинка», его цена – 1,38 рубля за литр.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня рубль снизился к корзине валют. Доллар потерял полкопейки. Курс на завтра – 1,96. Евро подорожал на 2 копейки. Завтра по Нацбанку – 2,07. Российский рубль вырос сразу на 3 копейки за сотню. И за 3 рубля 26 копеек белорусских можно купить 100 российских.