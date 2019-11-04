Новости экономики за 04.11.2019

Новости Беларуси. Зачем стране нужны квалифицированные инвесторы? Как товарная биржа меняет курс на клиентоориентированность? Почему владельцы старых айфонов не смогут выйти в интернет? И как изменится протяженность сети платных дорог в стране? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. В БЕЛАРУСИ ПОЯВЯТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В Беларуси появятся квалифицированные инвесторы, знающие и умеющие отвечать за свои финансовые решения и их последствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статус квалифицированного инвестора подтверждает, что данный специалист действительно владеет необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг. Словом, ему можно доверить свои деньги. Также у него есть финансовые возможности, чтобы инвестировать в рискованные проекты и принимать сложные решения в сфере инвестиций. Привилегированные права позволяют получить доступ к ценным бумагам, которые не доступны для обычных инвесторов. Также он может инвестировать в фонды с повышенным уровнем риска. И третье – у него есть доступ к информации, не предназначенной для простых участников рынка. КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ В ДЕЙСТВИИ Биржа берет курс на клиентоориентированность. БУТБ упростила процедуру участия в биржевых торгах. Так, впервые с момента создания биржи ключи электронной цифровой подписи для участия в торгах будут выдаваться бесплатно. Нововведение касается как белорусских, так и иностранных компаний.

Щедрый шаг навстречу клиентам повысит привлекательность биржевой площадки и снизит порог входа на биржевой товарный рынок. Кроме того, упростилась сама процедура регистрации на бирже. Раньше приходилось дополнительно получать атрибутный сертификат в удостоверяющем центре, а теперь этого делать не нужно. То есть для регистрации на БУТБ достаточно сертификата открытых ключей. СИСТЕМА МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ Предприятия торговли и сервиса смогут подключиться к созданной Нацбанком Беларуси системе мгновенных платежей в режиме 24 на 7, в том числе налоговых и таможенных. Физлица также смогут пользоваться системой с помощью мобильного приложения, которое будет разработано.

Напомним, в июле главный финансовый регулятор запустил внутреннюю систему мгновенных платежей, их проведели более 3 тысяч платежей, к системе подключились 11 из 24 белорусских банков. Также Нацбанк предлагает интегрировать систему мгновенных платежей с аналогичной системой России и другими странами ЕАЭС. ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИТСЯ C 1 декабря в рамках реализации долгосрочной программы правительства по расширению в Беларуси сети платных дорог их протяженность увеличивается за счет присоединения нового участка.

В систему BelToll будут включены 62 км дороги Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги). В итоге протяженность сети платных дорог Беларуси составит 1787 километров. ВЛАДЕЛЬЦЫ СТАРЫХ АЙФОНОВ НЕ СМОГУТ ВЫЙТИ В ИНТЕРНЕТ Компания Apple предупредила своих клиентов, что владельцы старых iPhone и iPad лишатся возможности подключаться к интернету. Чтобы оставаться в сети, на гаджеты, изготовленные до 2012 года, необходимо установить обновление.