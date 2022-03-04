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Новости экономики за 04.03.2022

04 марта 2022 15:29
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Новости Беларуси. Какие меры поддержки частного сектора совместно разрабатывают Министерство экономики и бизнес-сообщество? Почему растет спрос на банковские карты внутренней платежной системы и как биржевая площадка готова содействовать продвижению белорусских товаров на экспорт?

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 04.03.2022-1

На фоне информации о возможных сложностях с обслуживанием карт Visa и MasterCard белорусские банки фиксируют рост числа запросов на получение карт внутренней платежной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Банковского процессингового центра, в обращении сегодня более 3,5 миллиона карточек «Белкарт». По ним ежесекундно совершается 14 операций. Доля расчетов системы в безналичном обороте страны – 45 %. В январе 2022 года «Белкарт» была окончательно интегрирована с российской платежной системой «Мир», проводящей операции в российских рублях.

Новости экономики за 04.03.2022-4

Российские компании в массовом порядке открывают счета в Китае. За несколько дней в КНР поступило от 200 до 300 заявок. Это может увеличить объем внешнеторговых операций КНР с Россией в юанях. Объем международных транзакций в юанях за последние месяцы достиг рекордного уровня за всю историю. Этому способствовало и решение «Газпром нефти» принимать юани вместо долларов за заправки топливом российских самолетов в аэропортах Китая. Кроме того, транзакции в юане выросли из-за того, что международные фонды стали держать больше китайских государственных облигаций, доведя их долю в портфелях до нового рекорда.

Новости экономики за 04.03.2022-7

Напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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