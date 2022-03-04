Новости экономики за 04.03.2022

С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости Беларуси. Какие меры поддержки частного сектора совместно разрабатывают Министерство экономики и бизнес-сообщество? Почему растет спрос на банковские карты внутренней платежной системы и как биржевая площадка готова содействовать продвижению белорусских товаров на экспорт?

На фоне информации о возможных сложностях с обслуживанием карт Visa и MasterCard белорусские банки фиксируют рост числа запросов на получение карт внутренней платежной системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Банковского процессингового центра, в обращении сегодня более 3,5 миллиона карточек «Белкарт». По ним ежесекундно совершается 14 операций. Доля расчетов системы в безналичном обороте страны – 45 %. В январе 2022 года «Белкарт» была окончательно интегрирована с российской платежной системой «Мир», проводящей операции в российских рублях.