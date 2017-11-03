Новости экономики за 03.11.2017

Новости Беларуси. Накануне больших выходных РУП «Белпочта» скорректировала график пенсий. По сути, большинство белорусов смогут получить деньги в отделениях раньше обычного. Правда, график отличается в зависимости от региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые горизонты Беларуси и Китая. Возможность реализовать собственные проекты получили молодые ученые на совместном инновационном форуме, который проходит в Минске. Более двухсот участников представили десятки разработок в области IT-технологий, промышленного дизайна, медицины. Наиболее интересные проекты получат финансирование инвестиционного фонда, а молодые ученые – работу в научном центре, который будет создан в индустриальном парке «Великий камень».

4 ноября деньги получат жители сельских отделений Брестской и Гомельской областей, а также во всех отделениях Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и столицы. 6 ноября будут получать пенсию в Бресте, Гомеле и Гродно. А 7 ноября будут работать только дежурные отделения.

Ли Сыци, участник Белорусско-китайского молодежного инновационного форума «Новые горизонты – 2017»: Я получил приглашение от своего университета в Китае и с удовольствием приехал в Беларусь. Представляю проект для здравоохранения. Технология в том, что компьютер-помощник будет помогать врачам диагностировать пациентов более верно, чтобы обеспечить наиболее экономичный и действенный курс лечения.

Сюй Баомин, заместитель директора по экономическим вопросам компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Я уверен, научный центр в «Великом камне» поможет полностью реализовать потенциал молодых ученых. Там будут все условия для работы. Все эти разработки благодаря бизнес-инкубатору будут коммерциализированы.

Отмечу: презентации проектов на форуме проходят в режиме онлайн-трансляций из Беларуси в Китай и обратно. Студенты не только представляют разработки, но и обсуждают взаимный интерес. Также в программе форума уже традиционное посещение индустриального парка «Великий камень».

ЛИМИТ В 20 РУБЛЕЙ?

Нацбанк рекомендует установить лимит по бесконтактным картам в 20 рублей для одного платежа. Окончательное решение, конечно, за банком, но держателям карт, по которым можно рассчитаться без прикосновения к терминалу или подписи чека стоит знать, на какую сумму можно рассчитывать при одноразовом платеже.

КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Белорусский фонд финансовой поддержки запустил конкурс среди предпринимателей. Деньги могут получить бизнесмены, которые развивают производство товаров или предлагают услуги, реализуют продукцию на экспорт и создают рабочие места. Подробности конкурса, призовой фонд которого почти 2 милллиона рублей, можно узнать на сайте Министерства экономики www.economy.gov.by.

БОЛЬШЕ 1000 РУБЛЕЙ

Стабильно больше 1000 рублей получают на предприятиях горнодобывающей промышленности, нефтепереработки и химических продуктов. В топ-списке также снабжение электроэнергией, оптовая и розничная торговля, бухгалтерия, издательская деятельность и работа в медиа. К планке высоких зарплат приближается строительная сфера. А по географическому признаку самые обеспеченные районы – это Минский и Солигорский.

И к курсам валют. И к курсам валют. Евро оценили в 2,30, доллар – 1,98, 100 российских рублей сторговали на бирже за 3,39.