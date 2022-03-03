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Новости экономики за 03.03.2022

03 марта 2022 15:45
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Новости Беларуси. Какие меры готовы принять в ЕАЭС для укрепления финансовых рынков стран-участниц? Повысят ли банки ставки по ранее выданным кредитам? Что изменилось в системе оплаты услуг белорусских грузоперевозчиков?  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 03.03.2022-1

КРУПНЕЙШИЙ БЕЛОРУССКИЙ БАНК С ГОСКАПИТАЛОМ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ  

Крупнейший белорусский банк с госкапиталом не будет повышать ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость. У клиентов банка, которые до 1 марта 2022 года уже оформили займы на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования Нацбанка. Также в банке проинформировали, что в ближайшее время будет принят еще ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. Ранее после роста курса доллара и поднятия ставки рефинансирования многие белорусские банки заявили об отмене потребительских кредитов и на строительство.  

Новости экономики за 03.03.2022-4

РАБОЧУЮ ГРУППУ СОЗДАДУТ В ЕАЭС ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИК СТРАН-УЧАСТНИЦ  

Коллегия Евразийской экономической комиссии выступила с предложением создать рабочую группу высокого уровня для принятия мер по стабилизации товарных, валютных и финансовых рынков стран-участниц ЕАЭС. В состав рабочей группы предлагается ввести министров экономик, финансов и руководителей центробанков. Помимо этого, совместные меры должны предусматривать использование интеграционного потенциала ЕАЭС.  

Банки Японии, США и Европы от введения антироссийских санкций могут понести убытки на 150 млрд долларов. Подробности здесь.  

Новости экономики за 03.03.2022-7

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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