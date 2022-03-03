Новости экономики за 03.03.2022
Новости Беларуси. Какие меры готовы принять в ЕАЭС для укрепления финансовых рынков стран-участниц? Повысят ли банки ставки по ранее выданным кредитам? Что изменилось в системе оплаты услуг белорусских грузоперевозчиков?
С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КРУПНЕЙШИЙ БЕЛОРУССКИЙ БАНК С ГОСКАПИТАЛОМ НЕ БУДЕТ ПОВЫШАТЬ СТАВКИ ПО РАНЕЕ ВЫДАННЫМ КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Крупнейший белорусский банк с госкапиталом не будет повышать ставки по ранее выданным кредитам на недвижимость. У клиентов банка, которые до 1 марта 2022 года уже оформили займы на покупку или строительство жилья, размер платежа до конца года не изменится, независимо от значения ставки рефинансирования Нацбанка. Также в банке проинформировали, что в ближайшее время будет принят еще ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки. Ранее после роста курса доллара и поднятия ставки рефинансирования многие белорусские банки заявили об отмене потребительских кредитов и на строительство.
РАБОЧУЮ ГРУППУ СОЗДАДУТ В ЕАЭС ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИК СТРАН-УЧАСТНИЦ
Коллегия Евразийской экономической комиссии выступила с предложением создать рабочую группу высокого уровня для принятия мер по стабилизации товарных, валютных и финансовых рынков стран-участниц ЕАЭС. В состав рабочей группы предлагается ввести министров экономик, финансов и руководителей центробанков. Помимо этого, совместные меры должны предусматривать использование интеграционного потенциала ЕАЭС.
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