Новости экономики за 03.01.2020

Новости Беларуси. На развитие какого проекта в нашей стране ЕС выделит 750 тысяч евро? Как изменилась пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы? Где все еще можно обменять рубли старого образца на новые? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕВРОСОЮЗ ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ ЕС выделит около 750 тысяч евро на развитие экологического предпринимательства в нашей стране. Проект рассчитан на три года и будет реализован на территории восьми сельских советов Березовского, Дрогичинского и Ивановского районов.

Почти треть общего бюджета проекта будет направлена на поддержку местных инициатив. В частности, на территории экорегиона планируется открыть восемь ресурсных центров при сельсоветах, где местным жителям будут помогать реализовывать инициативы по развитию туризма и ремесленничества, сохранять природное и историко-культурное наследие региона, развивать сферу услуг, производства и органического сельского хозяйства. СНИЗИЛАСЬ ПОШЛИНА ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ЛИМИТОВ НА ПОСЫЛКИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ Лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях снижены до 200 евро и 31 килограмма в месяц по решению Евразийской экономической комиссии по поэтапному сокращению норм.

С 2020 года в два раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок. С 1 января она в ЕАЭС, в том числе и в Беларуси, снижена до 15 % от стоимости ввозимого товара, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса превышения. ОБМЕНЯТЬ РУБЛИ СТАРОГО ОБРАЗЦА МОЖНО ТОЛЬКО В НАЦБАНКЕ С 1 января обменять рубли образца 2000 года можно только в Национальном банке (без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения). С 1 января 2022 года старые деньги станут недействительными. Из обращения изъято 98 % от суммы денежной наличности старого образца и 60 % от количества банкнот.

Купюры крупных номиналов (Br50 тыс, Br100 тыс, Br200 тыс) изъяты из обращения практически полностью – более 99 % от общего количества. Также выведено из обращения 39,8 % банкнот мелких номиналов (Br100, Br500 и Br1000). Находившиеся в обращении банкноты образца 2000 года обмениваются на банкноты и монеты образца 2009 года в соотношении 10 000 к 1. ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ В Беларуси из-за череды зимних праздников началась досрочная выплата пенсий. Для каждого региона установлены отдельные сроки. Так, уже 3 января деньги можно было получить в почтовых отделениях Минска. Здесь досрочно выплатили пенсии за 5 и 7 января. В Минской области объекты почтовой связи также c сегодняшнего дня начали выплачивать пенсии за 5 января, с 4 января – пенсии за 6 и 7 января.