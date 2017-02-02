Новости экономики за 02.02.2017

Новости Беларуси. Денежно-кредитная политика Нацбанка в 2017 году останется взвешенной.

Это означает уровень инфляции не выше 9% и увеличение золотовалютных резервов.

Как это отразится на благополучии каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ УМЕНЬШАТСЯ

Банковские кредиты подешевеют в течение 2017 года для всех клиентов. Конечно, если процент рассчитывался на основании ставки рефинансирования. Этот показатель – по прогнозу Нацбанка – планируется уменьшить на 2-3 пункта в течение года.

Таким образом, ставка рефинансирования к концу 2017 может упасть до 14% годовых (сейчас она составляет 17%).

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАТНЕРСТВО

Строительство дорог, детских садов и поликлиник: государство готово привлечь в социальную сферу представителей бизнеса. И, в зависимости от специфики, выработать условия сотрудничества, при котором инвестор получает долгосрочное бюджетное финансирование после ввода объекта в эксплуатацию. А государство – оптимальный по срокам и стоимости проект. К слову, возможности для государственно-частного партнерства есть в каждом регионе страны.

И о торгах на валютно-фондовой бирже.

Курс доллара составил 1 рубль и 93 копейки, евро – 2 рубля и 9 копеек.

Подорожал лишь российский рубль – 3 рубля и 21 копейка за номинал в сотню.