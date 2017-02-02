Новости экономики за 02.02.2017

Новости Беларуси. Денежно-кредитная политика Нацбанка в 2017 году останется взвешенной.
Это означает уровень инфляции не выше 9% и увеличение золотовалютных резервов.
Как это отразится на благополучии каждого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ УМЕНЬШАТСЯ
Банковские кредиты подешевеют в течение 2017 года для всех клиентов. Конечно, если процент рассчитывался на основании ставки рефинансирования. Этот показатель – по прогнозу Нацбанка – планируется уменьшить на 2-3 пункта в течение года.
Таким образом, ставка рефинансирования к концу 2017 может упасть до 14% годовых (сейчас она составляет 17%).
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАТНЕРСТВО
Строительство дорог, детских садов и поликлиник: государство готово привлечь в социальную сферу представителей бизнеса. И, в зависимости от специфики, выработать условия сотрудничества, при котором инвестор получает долгосрочное бюджетное финансирование после ввода объекта в эксплуатацию. А государство – оптимальный по срокам и стоимости проект. К слову, возможности для государственно-частного партнерства есть в каждом регионе страны.
И о торгах на валютно-фондовой бирже.
Курс доллара составил 1 рубль и 93 копейки, евро – 2 рубля и 9 копеек.
Подорожал лишь российский рубль – 3 рубля и 21 копейка за номинал в сотню.