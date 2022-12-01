Новости экономики за 01.12.2022

Белорусская торговля адаптировалась к новым реалиям. Свободную нишу ушедших зарубежных марок готовы занять отечественные производители. В пользу каких брендов выступает торговля? Как с наступлением календарной зимы изменились цены на газ в Европе и почему Турция заинтересована в поставках белорусских топливных гранул?

Об этом и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси увеличится размер семейного капитала

БУТБ УПРОЩАЕТ АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ ТУРЕЦКИХ КОМПАНИЙ