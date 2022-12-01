Новости экономики за 01.12.2022
Белорусская торговля адаптировалась к новым реалиям. Свободную нишу ушедших зарубежных марок готовы занять отечественные производители. В пользу каких брендов выступает торговля? Как с наступлением календарной зимы изменились цены на газ в Европе и почему Турция заинтересована в поставках белорусских топливных гранул?
Об этом и других заметных экономических событиях в мире в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси увеличится размер семейного капитала
БУТБ УПРОЩАЕТ АККРЕДИТАЦИЮ ДЛЯ ТУРЕЦКИХ КОМПАНИЙ
В ходе подготовки к первым экспортным торгам топливными пеллетами на рынок Турции, белорусская товарная биржа вводит упрощенную процедуру аккредитации для турецких компаний. Ожидается, что это поспособствует приходу на биржевую площадку потенциальных покупателей белорусской топливной продукции. Упрощенный порядок аккредитации уже действует в отношении резидентов 21 страны, что делает биржевой механизм доступнее для зарубежных компаний и способствует росту поставок белорусских товаров на эти рынки.
Минэкономики: в октябре установлен новый годовой рекорд по экспорту товаров
ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПРЕВЫСИЛА 1 800 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ
Цена на газ в Европе в первый день зимы превысила 1 800 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 12,7 %. Такой рост наблюдается на фоне увеличения отбора газа из европейских хранилищ из-за похолодания и сокращения средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии, которое происходит в последние дни.
«При хороших показателях качества достаточно низкая цена». Как белорусские предприятия борются с дефицитом?
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