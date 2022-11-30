Новости экономики на РТР-Беларусь за 30.11.2022

МАЗ презентует свои новинки на выставке в Москве, российские компании активно пользуются площадкой импортозамещения на БУТБ, а Белстат опубликовал данные исследования домохозяйств по уровню жизни. Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. МАЗ презентует свои новинки на выставке в Москве

Достижения белорусского автопрома представлены на международной выставке пассажирской техники и городской мобильности в Москве. Так, МАЗ презентует сразу две свои разработки. «Антисанкционный» городской электробус создан из импортозамещенных комплектующих. Большинство из них отечественные, например, каркас, облицовка, детали интерьера, электрооборудование и многое другое. Вторая новинка – троллейбус повышенной вместимости, который может принять на борт более 80 пассажиров. Модель создана на базе третьего поколения пассажирской техники МАЗ. Энергетические батареи с высокой емкостью обеспечивают запас хода машины от 20 до 50 километров. Наша пассажирская техника заслужила признание в России. Так, продукция МАЗ в первый день выставки получила сразу два Гран-при престижного журнала о транспорте. Белорусским машиностроителям не было равных в номинациях «Автобусы малого и среднего класса» и «Коммерческие автомобили». Российские компании активно пользуются площадкой импортозамещения на БУТБ

Белорусская биржевая площадка импортозамещения пользуется популярностью у российских компаний. Об этом рассказали представители БУТБ на форуме «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге. За полгода работы площадки сделки на ней заключили юрлица из 10 регионов России, в том числе Московской, Ленинградской, Смоленской областей и Татарстана. Самые популярные товары – электрооборудование, осветительные приборы, мебель, пластмассовые изделия. Эти позиции нужны и в Беларуси, поэтому российские партнеры работали и на продажу. Суммарный товарооборот по импортозамещению составил более 11,5 миллиона белорусских рублей. В новых условиях партнеры предпочитают именно биржевую схему работы на отечественном рынке. С начала 2022 года на БУТБ аккредитовались почти три сотни компаний из России. Это способствует быстрому росту торговли. Так, общая сумма биржевых сделок с участием россиян за 10 месяцев составила около 400 миллионов белорусских рублей – на 80 % больше, чем за тот же период 2021-го. Белстат опубликовал данные исследования домохозяйств по уровню жизни

Более трети потребительских расходов у белорусов уходит на продукты. Таковы данные выборочного обследования домохозяйств страны по уровню жизни, которое провел Белстат. Основную часть денежных трат составляют потребительские покупки – почти три четверти расходов. Большая часть приходится на питание, чуть меньшая сумма – на непродовольственные товары, еще около 25 % «съедает» оплата услуг, в том числе и коммунальных. В третьем квартале 2022 года ресурсы семей составляли в среднем 1 840 рублей в месяц. Сюда входят денежные средства, соцвыплаты, льготы и стоимость продуктов с личного подворья за вычетом расходов на их производство. Подавляющее большинство белорусов имеют уровень ресурсов выше бюджета прожиточного минимума. Граждан, которые живут за этой чертой, в стране менее 4 %. Причем в городах малообеспеченных семей вдвое меньше, чем в сельской местности. Курсы основных валют, которые установил Нацбанк.